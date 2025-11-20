«Η τέχνη κλέβει από τη Ζωή τα καλύτερα παιδιά»

Αηδιασμένος από τη «βρωμιά» της πολιτικής δήλωσε ο Διαμαντής Καραναστάσης, εγκαταλείποντας το βουλευτικό έδρανο προς χάριν του πολιτισμού στον οποίο και αφιερώνεται πλέον αποκλειστικώς.



Στην επίμαχη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως διάβασα, αυτοπαρουσιάζεται ως «γάλα μες της μύγες», που όπως λέει συντηρούνται μέσα από τη βρωμιά, εξαιρώντας όμως από αυτό το τοξικό περιβάλλον τη σύντροφό του στη ζωή και στο κόμμα, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαράς το κουράγιο του πάντως που άντεξε τόσο καιρό μέσα στη «βρωμιά».



Για όσους αναζητούν...ενδοοικογενειακές διαφωνίες πίσω από την παραίτηση του γνωστού ηθοποιού, ο ίδιος σπεύδει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πλέκοντας το εγκώμιο της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «μοναδικό πολιτικό θηρίο», ως «πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια» και ως «σπάνια γυναίκα». Και για τους ακόμα πιο δύσπιστους ήρθε και η σχεδόν δεκάλεπτη δήλωση της κ. Κωνσταντοπούλου να διαλύσει αυτά τα σεναριακά «σύννεφα».



Όπως σχολίαζαν πάντως με σκωπτική διάθεση στους διαδρόμους της Βουλής, η Τέχνη έχει κλέψει από τη Ζωή τα καλύτερα παιδιά, καθώς και ο Σπύρος Μπιμπίλας έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να βάλει υποψηφιότητα προκειμένου να αφιερωθεί στην υποκριτική...

