Η τέχνη της εικόνας στο προσκήνιο: Η Huawei παρουσιάζει στο Παρίσι τα 2025 HUAWEI XMAGE Awards

Η τελετή απονομής των 2025 HUAWEI XMAGE Awards και η ετήσια έκθεση φωτογραφίας «The World, You and Me» εγκαινιάστηκαν στο ιστορικό Grand Palais στο Παρίσι την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Paris Photo, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς φωτογραφίας παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας δημιουργούς, δημοσιογράφους, εκπροσώπους του κλάδου και λάτρεις της φωτογραφίας από όλο τον κόσμο.

Ο Kevin Ho, CEO του Huawei Consumer Business Group, δήλωσε:

«Μέσα από το XMAGE μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της τεχνολογίας και της εικόνας για να αντιληφθούμε τον κόσμο με μεγαλύτερη ευαισθησία και, πιο ουσιαστικά, να δούμε ο ένας τον άλλον.»

Η Huawei και το Paris Photo ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους

Το Paris Photo, που ιδρύθηκε το 1997, προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 100.000 επισκέπτες και αποτελεί έναν παγκόσμιο κόμβο για την τέχνη και την φωτογραφία.

Η φετινή συνεργασία σηματοδοτεί την τρίτη φορά (μετά το 2018 και το 2019) που η Huawei συνεργάζεται με το Paris Photo, και την πρώτη από τότε που παρουσίασε το XMAGE, το οποίο σηματοδότησε μια καθοριστική μετάβαση από την τεχνολογία στην πολιτισμική αφήγηση μέσα από την εικόνα.

«The World, You and Me»: Μια έκθεση αφιερωμένη στην ανθρώπινη ματιά

Η φετινή έκθεση, με θέμα «The World, You and Me», παρουσιάζει το έργο δημιουργών που αποτυπώνουν, ερμηνεύουν και επαναπροσδιορίζουν τον κόσμο γύρω τους.

Χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες, «I Capture, Therefore I Am», «The Constructed, The Perceived» και «In Their Own Words», αντικατοπτρίζοντας την έμφαση του διαγωνισμού στη δύναμη της εικόνας και της προσωπικής αφήγησης.

Κάθε έργο διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο άτομο, τη μοναδική του οπτική και τον κόσμο που το περιβάλλει. Πέρα από έκθεση, το XMAGE λειτουργεί ως διεθνής πλατφόρμα συνάντησης κορυφαίων φωτογράφων και δημιουργών, προάγοντας τη συνεργασία και την καλλιτεχνική ανταλλαγή ιδεών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η απονομή των 2025 HUAWEI XMAGE Awards

Ο φετινός διαγωνισμός προσέλκυσε πάνω από 743.000 συμμετοχές από δημιουργούς σε 78 χώρες και περιοχές, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του θεσμού.

Από αυτές ξεχώρισαν τα 100 κορυφαία έργα “XMAGE 100”, με τρεις δημιουργούς να τιμώνται με τον τίτλο Grand Prize Winners of the Year.

Ο Alex Huang, CMO του Huawei Consumer Business Group, δήλωσε:

«Ας συνεχίσουμε να απαθανατιζουμε, να μοιραζόμαστε και να εμπνέουμε τον κόσμο μέσα από το XMAGE.»