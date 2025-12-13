Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε λανσάρει την XPENG στην ελληνική αγορά

Τα δύο μοντέλα συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις με κορυφαίες δυνατότητες φόρτισης και έρχονται για να αναβαθμίσουν το τοπίο της ηλεκτρικής premium κινητικότητας, αντικατοπτρίζοντας πλήρως την φιλοσοφία της Μάρκας.

XPENG G6 – Σχεδιασμένο για τον σύγχρονο οδηγό

Το XPENG G6 είναι ένα δυναμικό, αποδοτικό και τεχνολογικά προηγμένο D-SUV, που ξεχωρίζει για τον τολμηρό σχεδιασμό του. Το XPENG G6 είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο (EV) με την ταχύτερη φόρτιση στην κατηγορία του, αφού χάρη στην αρχιτεκτονική μπαταρίας 5C - 800V, φορτίζει από το 10% στο 80% σε μόλις 12 λεπτά, με κορυφαία μέγιστη ισχύ φόρτισης 451 Kw. Επίσης διαθέτει αξεπέραστη άνεση και έξυπνες λειτουργίες για να κάνει την οδήγηση ακόμα πιο συναρπαστική.

XPENG G9 – Η ναυαρχίδα της XPENG

Το Ε-SUV XPENG G9 ξεχωρίζει στους τομείς της τεχνολογίας, της ταχύτητας φόρτισης και της βιωσιμότητας. Χάρη στη μέγιστη ισχύ φόρτισης των 525 kW, το μοντέλο μπορεί να αναπληρώνει την ενέργειά του από 10% σε 80% σε μόλις 12 λεπτά. Εξοπλισμένο με την προηγμένη μπαταρία 5C Supercharging αρχιτεκτονικής 800V σε όλες τις εκδόσεις, το G9 προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις στην ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, τα εξελιγμένα AI συστήματα υποβοήθησης του οδηγού ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση, προσφέροντας μια ιδιαίτερα έξυπνη και πολυτελή οδηγική εμπειρία.

Δίκτυο Πωλήσεων XPENG

Το πρώτο κατάστημα της XPENG στην χώρα μας λειτουργεί ήδη στη Γλυφάδα από την εταιρεία GEKAEM – Γ. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΕΤΕ, στην διεύθυνση Λεωφ. Βουλιαγμένης 80, σε έναν σύγχρονο χώρο που αναδεικνύει την φιλοσοφία και την τεχνολογική ταυτότητα της μάρκας. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα ξεκινήσει η λειτουργία του δεύτερου καταστήματος στα βόρεια προάστεια (Μαρούσι) από τη Βελμάρ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της XPENG στην Αττική. Σύντομα το δίκτυο της XPENG θα επεκταθεί στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του νέου έτους, ενώ θα ακολουθήσουν στη συνέχεια Λάρισα, Ιωάννινα & Ηράκλειο Κρήτης, διασφαλίζοντας την κορυφαία και ολοκληρωμένη εμπειρία για τους πελάτες, πάντα με την εγγύηση του Ομίλου Autohellas.

Εγγυήσεις XPENG

Για να προσφέρει απόλυτη σιγουριά στους οδηγούς, η XPENG Ελλάδας συνοδεύει τα οχήματά της με ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργοστασιακών εγγυήσεων:

• 8 χρόνια / 160.000 χλμ. εγγύηση μπαταρίας, κινητήρα και συστήματος μετάδοσης

• 5 χρόνια / 120.000 χλμ. εργοστασιακή εγγύηση οχήματος

• 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια

• 12 χρόνια αντισκωριακή προστασία

• 3 χρόνια εγγύηση βαφής