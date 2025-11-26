Το XPENG G6 κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο Golden Hall

Η τοποθέτηση του G6 στο Golden Hall, σε έναν καλαίσθητο χώρο υψηλής αισθητικής, προσφέρει τη δυνατότητα για μια άμεση, βιωματική γνωριμία με ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρικά SUV της νέας εποχής. Το G6 ξεχωρίζει για τη σύγχρονη αισθητική, την ποιότητα, την AI τεχνολογία, καθώς και την καινοτομία που χαρακτηρίζει κάθε στοιχείο της κατασκευής του.

«Το Golden Hall επιλέχθηκε ως σημείο της πρώτης δημόσιας παρουσίασης στην χώρα μας, γιατί αποτελεί ένα σύγχρονο και premium περιβάλλον, ιδανικό για να συστηθούν η XPENG και το G6 στο ελληνικό κοινό. Θέλουμε η γνωριμία αυτή να αντικατοπτρίζει την τεχνολογική και αισθητική ταυτότητα της XPENG», δήλωσε ο Brand Director της XPENG Ελλάδας κ. Χάρης Δάνδουρας.

Η παρουσίαση στο Golden Hall σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς ενεργειών που θα ακολουθήσουν και θα πλαισιώσουν το επίσημο λανσάρισμα της XPENG στην ελληνική αγορά.

Το Xpeng G6

To G6 έχει σχεδιαστεί ως μεσαίου μεγέθους coupe-SUV με δυναμική, αεροδυναμική γραμμή · μήκος γύρω στα 4,75 μέτρα, 5 θέσεις και χώρο αποσκευών 571 λίτρα που εκτείνεται έως 1.374 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα. Κυκλοφορεί σε διαφορετικές εκδόσεις: Με μπαταρία 66 kWh ή 87,5 kWh (long range) με κίνηση πίσω ή και σε πιο «sport» εκδοχή με τετρακίνηση. Ο ηλεκτρικός κινητήρας και το σύστημα κίνησης είναι σχεδιασμένα για βέλτιστη απόδοση, με 0–100 km/h σε 6,2 ή 6,6" στις βασικές εκδόσεις.

Σημαντικό «ατού» του G6 είναι η ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 V και πλατφόρμα SEPA 2.0, που επιτρέπουν πολύ γρήγορη φόρτιση. O κατασκευαστής αναφέρει, πως η φόρτιση από 10% σε 80% γίνεται μέσα σε λιγότερο από 12 λεπτά στις κατάλληλες συνθήκες.