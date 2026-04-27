Η Τέιλορ Σουίφτ κατοχυρώνει φωνή και εμφάνιση για «προστασία» από την τεχνητή νοημοσύνη

Η Τέιλορ Σουίφτ υπέβαλε αίτηση για την καταχώριση εμπορικού σήματος για τη φωνή και την εμφάνισή της, σε μια (προφανή) προσπάθεια να προστατευτεί από τις πλαστοπροσωπίες μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η σούπερ σταρ της ποπ έχει υποβάλει τρεις αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικού σήματος στις ΗΠΑ - η μία χρησιμοποιεί μια φωτογραφία της στη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Eras, και οι άλλες δύο είναι ηχητικά αποσπάσματα από τα οποία η ίδια συστήνεται κατά την προώθηση του τελευταίου της άλμπουμ.

Εκδοχές της Τέιλορ Σουίφτ, που δημιουργούνται από ΑΙ, έχουν εμφανιστεί με διάφορους τρόπους τα τελευταία χρόνια - από άσεμνες εικόνες μέχρι μια ψεύτικη προεκλογική διαφήμιση στην οποία εμφανιζόταν να παροτρύνει τους ανθρώπους να ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνει το BBC. Η κίνηση αυτή έρχεται αφότου ο ηθοποιός Μάθιου Μακόναχι έγινε ο πρώτος διάσημος που χρησιμοποίησε τους κανόνες περί εμπορικών σημάτων για να προσπαθήσει να προστατεύσει τη φωνή και την εικόνα του από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης νωρίτερα φέτος. Η Τέιλορ Σουίφτ υπέβαλε τις αιτήσεις στο αμερικανικό Ινστιτούτο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.



Οι αιτήσεις της διάσημης τραγουδίστριας κατατέθηκαν την Παρασκευή (24/4) από την TAS Rights Management, LLC, μια εταιρεία με έδρα το Νάσβιλ του Τενεσί που ιδρύθηκε το 2011 για τη διαχείριση, την προστασία και την αδειοδότηση της πνευματικής ιδιοκτησίας της Σουίφτ. Δύο από τις καταθέσεις αφορούν «ηχητικά σήματα», έναν λιγότερο γνωστό τύπο εμπορικού σήματος που προστατεύει διακριτικά ηχητικά στοιχεία. Η ποπ σταρ επιδιώκει να κατοχυρώσει με εμπορικό σήμα φράσεις με τη δική της φωνή, όπως «Γεια, είμαι η Taylor Swift» και «Γεια, είμαι η Taylor».



Μια τρίτη κατάθεση ζητά προστασία για ένα οπτικό εμπορικό σήμα που απεικονίζει τη Σουίφτ να κρατά μια ροζ κιθάρα με μαύρο λουράκι, να φοράει ένα πολύχρωμο κορμάκι με ασημένιες λεπτομέρειες και μπότες - μια εμφάνιση που συνδέεται με τις πρόσφατες εμφανίσεις της, όπως αναφέρει το forbes. Η δημοφιλής τραγουδίστρια κατέχει ήδη περισσότερα από 50 εμπορικά σήματα που συνδέονται με το όνομά της.

