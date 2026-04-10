Η Τζένι Γκαρθ αποκαλύπτει: «Νομίζω ότι ο Λουκ Πέρι ήταν ο πρώτος αληθινός μου έρωτας»

Η Τζένι Γκαρθ σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο People - με αφορμή το νέο της βιβλίο «I choose me» που θα κυκλοφορήσει στις 14 Απριλίου - μιλά για τον ρόλο της στην αγαπημένη σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», αποκαλύπτει τις δυσκολίες της με την κατάθλιψη, το τραυματικό διαζύγιο από τον Peter Facinelli, τον πραγματικό έρωτα της με τον Λουκ Πέρι και πώς το άγχος της φήμης την οδήγησε απομονωθεί πριν μάθει τελικά να αγαπά τον εαυτό της.

«Αν ερωτεύτηκα ποτέ τον Τζέισον Πρίσλεϊ στην πραγματική ζωή; Όχι, δεν το έκανα. Είμαστε πολύ δεμένοι. Είμαστε σαν αδέρφια. Έχουμε τόση αγάπη ο ένας για τον άλλον, αλλά όχι, τον έρωτα τον κρατήσαμε για τον Μπράντον και την Κέλι που υποδυθήκαμε» εξομολογείται η ηθοποιός.

Όσον αφορά τον Λουκ Πέρι, που έφυγε από τη ζωή το το 2019 σε ηλικία 52 ετών, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο η Τζένι Γκαρθ μίλησε για εκείνον και παραδέχθηκε: «Όταν η Κέλι ερωτευόταν τον Ντίλαν, εγώ ερωτευόμουν τον Λουκ». Νομίζω ότι ήταν ο πρώτος αληθινός μου έρωτας. Τώρα, κοιτάζοντας πίσω, σκέφτομαι, "Ήσουν ακριβώς όπως κάθε άλλο κορίτσι στον κόσμο". Όλοι τον φαντάζονταν ως τον πρώτο τους αληθινό έρωτα.

Αλλά ήταν πραγματικά μπερδεμένο. Κατά καιρούς γινόταν λίγο θολό. Υπήρξαν πολλές προσωπικές συζητήσεις και στιγμές μεταξύ αυτών των δύο χαρακτήρων, και νομίζω ότι παρασύρθηκα από αυτό και επέτρεψα στον εαυτό μου να σκεφτεί ότι ήταν αληθινό».

Μιλώντας για τα ερωτικά τρίγωνα που εξελίσσονταν στην οθόνη η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι οι σχέσεις στη σειρά επηρέασαν την οπτική της για τις σχέσεις εκτός οθόνης. «Είχε τεράστιο αντίκτυπο στην άποψή μου για την αγάπη και τις σχέσεις. Έτσι, έζησα τη ζωή μου αρκετά συγκρατημένα στον κόσμο των σχέσεων. Μέχρι που διαπίστωσα ότι ούτε αυτό λειτουργούσε για μένα» παραδέχθηκε.