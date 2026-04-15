Χέδερ Λοκλίαρ - Λορέντζο Λάμας: Τρελά ερωτευμένοι και έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα

Ο εκπρόσωπος του 68χρονου ηθοποιού από το Falcon Crest μοιράστηκε με το E! News ότι είναι ερωτευμένος με την 64χρονη ηθοποιό του Melrose Place τους τελευταίους μήνες και μάλιστα σύμφωνα με το TMZ οι ηθοποιοί -οι οποίοι έγιναν διάσημοι τη δεκαετία του 1980- εθεάθησαν την Πρωτοχρονιά στο Λας Βέγκας να απολαμβάνουν ο ένας τη συντροφιά του άλλου.

«Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε στο Barry's Steakhouse στο Circa Resort & Casino. Το ζευγάρι «είχε ένα ιδιωτικό τραπέζι και ήταν πολύ τρυφεροί μεταξύ τους» αποκάλυψε ο άνθρωπος που δημοσίευσε φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν το γεγονός, ενώ το Νοέμβριο του 2025 είχαν φωτογραφηθεί μαζί στην μεγαλύτερη εκδήλωση με θέμα την ντίσκο.

«Η σχέση τους πηγαίνει τόσο καλά που είναι έτοιμοι να πάνε το ειδύλλιό τους στο επόμενο επίπεδο, συστήνοντας ο ένας στον άλλον τα παιδιά τους, δήλωσε μια πηγή.

Θυμίζουμε ότι η Χέδερ Λοκλίαρ ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον πρώην σύντροφο της Πάμελα Άντερσον, Τόμι Λι, 63 ετών, από το 1986 έως το 1993 και με τον βετεράνο των Bon Jovi, Ρίτσι Σαμπόρα, 66 ετών, από το 1994 έως το 2007, με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη που σήμερα είναι 28 ετών.

Ο Λορέντζο Λάμας πάλι, έχει παντρευτεί έξι φορές και έχει έξι παιδιά και το νέο του ειδύλλιο με τον Λόκλιαρ προέκυψε μόλις έναν χρόνο αφότου υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από την Κένα Νικόλ - την έκτη σύζυγό του - το 2025.