Η Τζούλια Ρόμπερτς παρήγγειλε καφέ και ο μπαρίστα «ζωγράφισε» το πρόσωπο της στο φλιτζάνι

Η Τζούλια Ρόμπερτς βιώνει εκδηλώσεις των θαυμαστών της σε κάθε της βήμα. Όμως, αυτή τη σκηνή που έζησε βγαίνοντας για να απολαύσει έναν καφέ, σίγουρα θα τη θυμάται με χαμόγελο.

Η απρόσμενη εμπειρία για την χολιγουντιανή ηθοποιό συνέβη όταν παρήγγειλε έναν καπουτσίνο. Ο μπαρίστα, ωστόσο, την αναγνώρισε αμέσως και φρόντισε να της δείξει τον θαυμασμό του με έναν ιδιαίτερο τρόπο.



Όταν η Τζούλια Ρόμπερτς κάθισε στο τραπέζι της, εκείνος της έφερε το ρόφημα και της επιφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη: στην επιφάνεια της βελούδινης κρέμας του καπουτσίνο, είχε δημιουργήσει με απίστευτη λεπτομέρεια το πορτρέτο της – μια μικρή καλλιτεχνική φιγούρα που έμοιαζε να έχει ξεπηδήσει από κάποια αγαπημένη σκηνή των ταινιών της.

Η Τζούλια εντυπωσιάστηκε τόσο από την ευγένεια όσο και από τη δεξιοτεχνία του μπαρίστα. Είναι χαρακτηριστικό ότι φωτογράφισε το σκηνικό και μοιράστηκε την εμπειρία της με τα εκατομμύρια των ακολούθων της στο Instagram.

Για εκείνη, αυτό το φλιτζάνι καφέ έγινε μια μικρή, αξέχαστη ανάμνηση!