Η βίλα των 500 εκατομμυρίων ευρώ του Μπερλουσκόνι παραμένει στα... αζήτητα

Πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ, επτά πισίνες, τεχνητές λίμνες, spa, γήπεδα, σπηλιές, ελικοδρόμιο, ακόμη και πυρηνικό καταφύγιο. Κι όμως, η Villa Certosa, η μυθική έπαυλη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, παραμένει χωρίς αγοραστή.

Η κατοικία που για δεκαετίες ήταν συνώνυμη με την εξουσία, την υπερβολή και το πολιτικό παρασκήνιο της Ιταλίας επιστρέφει τώρα στην επικαιρότητα για έναν διαφορετικό λόγο: περισσότερες από 100 σχεδόν άγνωστες φωτογραφίες της βγήκαν στη δημοσιότητα, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο ιδιωτικό «βασίλειο» του Καβαλιέρε στο Πόρτο Ροτόντο.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Η βίλα έχει βγει προς πώληση μετά τον θάνατο του Μπερλουσκόνι, με την αξία της να εκτιμάται έως και στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο που, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι, η Villa Certosa δεν είναι ένα συνηθισμένο ακίνητο πολυτελείας. Μαζί της πωλείται και ένα ολόκληρο κεφάλαιο της ιταλικής πολιτικής και κοσμικής ιστορίας.

Και αυτό ίσως εξηγεί γιατί το «παλάτι» του Μπερλουσκόνι, παρά τις πισίνες, τους κήπους, τις κρυφές γωνιές και τη θέα στη Σαρδηνία, παραμένει μέχρι σήμερα στα... αζήτητα.

Τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Καβαλιέρε, η Villa Certosa βγαίνει από τη σφαίρα του θρύλου και μπαίνει στη λογική της ψηφιακής βιτρίνας.

Ένας αμερικανικός ιστότοπος με την ονομασία «The Certosa Estate» έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες από 100 φωτογραφίες της ιστορικής κατοικίας, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν άγνωστες στο ευρύ κοινό. Για πρώτη φορά, το κοινό μπορεί να δει εσωτερικούς χώρους, σαλόνια, βεράντες, πισίνες, κήπους, τεχνητές λίμνες, spa, σπηλιές, χώρους άθλησης και γωνιές μιας έπαυλης που για δεκαετίες έμοιαζε περισσότερο με σκηνικό πολιτικής μυθολογίας παρά με ιδιωτική κατοικία.

Και πίσω από τις εντυπωσιακές εικόνες υπάρχει μια απλή, αλλά δύσκολη πραγματικότητα: η βίλα αναζητά αγοραστή.

Το «παλάτι» της Σαρδηνίας που κοστίζει όσο μια μικρή περιουσία

Η επίσημη τιμή πώλησης δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια. Ωστόσο, τα ιταλικά μέσα αναφέρουν ότι η αξία της Villa Certosa εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα την κατέτασσε μεταξύ των ακριβότερων ιδιωτικών κατοικιών που έχουν βγει ποτέ στην αγορά στην Ιταλία.

Η πώληση φέρεται να ξεκίνησε λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Μπερλουσκόνι, με τους κληρονόμους του να αναθέτουν τη διαδικασία σε διεθνή δίκτυα πολυτελών ακινήτων. Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, στο εγχείρημα εμπλέκονται οίκοι και σύμβουλοι με στόχο αγοραστές από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν πρόκειται, άλλωστε, για ένα ακίνητο που απευθύνεται απλώς σε εύπορους αγοραστές. Η Villa Certosa ανήκει σε εκείνη την ακραία κατηγορία ακινήτων όπου ο πιθανός αγοραστής δεν αναζητά μόνο σπίτι. Αναζητά σύμβολο, ιδιωτικότητα, ιστορία, έκταση, ασφάλεια και ένα όνομα που κουβαλά πολιτικό βάρος.

Και ακριβώς εκεί βρίσκεται το παράδοξο: όσο εμβληματική είναι η βίλα, τόσο δύσκολη είναι και η πώλησή της.

Villa Certosa, le 100 foto inedite del paradiso sardo dei Berlusconi (nel catalogo per la vendita) https://t.co/jkpjO9fxdU — Corriere della Sera (@Corriere) June 8, 2026

Τι κρύβει η Villa Certosa

Οι νέες φωτογραφίες δείχνουν μια ιδιοκτησία που θυμίζει περισσότερο αυτόνομο θέρετρο παρά εξοχική κατοικία.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του «The Certosa Estate», η κεντρική βίλα εκτείνεται σε πολλαπλά επίπεδα, με μεγάλες στοές, βεράντες και θέα στον Κόλπο της Μαρινέλα. Διαθέτει 14 υπνοδωμάτια και 14 μπάνια, ενώ οι χώροι της είναι διακοσμημένοι με χειροποίητα κεραμικά και λευκό γρανίτη της Σαρδηνίας.

Η έπαυλη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επτά εξωτερικές πισίνες, εσωτερική λιμνοθάλασσα, τρεις λίμνες, γήπεδο ποδοσφαίρου κανονικών διαστάσεων, γήπεδα τένις και bocce, γήπεδο γκολφ, ελικοδρόμιο, αμφιθέατρο ελληνικού τύπου, χώρο θαλασσοθεραπείας, γυμναστήριο, spa, ιδιωτικό πάρκο αναψυχής, θερμοκήπιο, κήπο με φαρμακευτικά βότανα, σπηλιές και ακόμη και πυρηνικό καταφύγιο.

Υπάρχει επίσης ένα από τα πιο εκκεντρικά στοιχεία που έχουν συνδεθεί με τη βίλα: ένα τεχνητό ηφαίστειο, σχεδιασμένο να προσφέρει ένα θεατρικό «σόου» με ήχο και ψεύτικη λάβα.

Είναι μια λεπτομέρεια σχεδόν καρτουνίστικη, αλλά και απόλυτα ταιριαστή με τον μπερλουσκονικό μύθο. Στη Villa Certosa, η πολυτέλεια δεν ήταν ποτέ διακριτική. Ήταν θέαμα.

Από ιδιωτικό καταφύγιο σε διεθνή βιτρίνα

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών είναι από μόνη της είδηση. Για δεκαετίες, η Villa Certosa ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα, αλλά λιγότερο «ανοιχτά» μέρη της ιταλικής δημόσιας ζωής. Όλοι γνώριζαν ότι εκεί γράφτηκαν σκηνές πολιτικής και κοσμικής ιστορίας. Λίγοι, όμως, είχαν πραγματικά δει το εσωτερικό της.

Η νέα ψηφιακή παρουσίαση αλλάζει αυτό το δεδομένο. Με όρους αγοράς, είναι μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η έπαυλη σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κοινό πιθανών αγοραστών. Με όρους δημοσιότητας, είναι κάτι πολύ περισσότερο: είναι η πρώτη μεγάλη «ξενάγηση» στο ιδιωτικό σύμπαν του Μπερλουσκόνι.

Και αυτό έχει τη δική του βαρύτητα. Διότι η Villa Certosa δεν ήταν ποτέ αποκομμένη από την εικόνα του πρώην πρωθυπουργού. Ήταν προέκταση της πολιτικής του περσόνας: υπερβολική, λαμπερή, αμφιλεγόμενη, θεατρική, προσεκτικά σκηνοθετημένη.

Στη Σαρδηνία, ο Μπερλουσκόνι δεν φιλοξενούσε απλώς καλεσμένους. Έχτιζε εικόνα ισχύος.

Η βίλα όπου πέρασαν ηγέτες και ισχυροί

Η Villa Certosa συνδέθηκε με διεθνείς πολιτικές παρουσίες και υψηλούς καλεσμένους. Από εκεί πέρασαν, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, πρόσωπα όπως ο Τζορτζ Μπους, ο Τόνι Μπλερ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Για χρόνια, η κατοικία λειτουργούσε σαν ανεπίσημη θερινή σκηνή της ιταλικής εξουσίας. Δεν είχε την τυπικότητα ενός κυβερνητικού μεγάρου, αλλά είχε κάτι που συχνά αποδεικνύεται πιο ισχυρό: πρόσβαση, χαλάρωση, ιδιωτικότητα και την αίσθηση ότι οι μεγάλες κουβέντες μπορούν να γίνουν μακριά από τα φώτα των επίσημων αιθουσών.

Αυτός είναι και ο λόγος που η πώλησή της δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη real estate deal. Είναι το κλείσιμο ενός κεφαλαίου. Η Villa Certosa υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σκηνικά της εποχής Μπερλουσκόνι. Αν αλλάξει χέρια, δεν αλλάζει απλώς ιδιοκτήτη. Αλλάζει εποχή.

Γιατί δεν έχει πουληθεί ακόμη

Το ότι ένα ακίνητο αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ δεν βρίσκει αμέσως αγοραστή δεν είναι παράδοξο. Η αγορά για τέτοιες ιδιοκτησίες είναι εξαιρετικά μικρή, σχεδόν προσωπική. Δεν αρκεί να υπάρχει ενδιαφέρον. Πρέπει να υπάρχει αγοραστής με τεράστια ρευστότητα, διεθνές προφίλ, διάθεση για συντήρηση ενός ακινήτου τέτοιου μεγέθους και, κυρίως, επιθυμία να συνδεθεί με ένα τόσο φορτισμένο όνομα.

Η Villa Certosa δεν πωλείται όπως μια συνηθισμένη βίλα στη Σαρδηνία. Πωλείται μαζί με την ιστορία της. Και αυτή η ιστορία, όσο ελκυστική κι αν είναι, δεν είναι ουδέτερη.

Το όνομα Μπερλουσκόνι κουβαλά πολιτική ισχύ, τηλεοπτική αυτοκρατορία, δικαστικές περιπέτειες, σκάνδαλα, λαϊκή απήχηση, πόλωση και μια ολόκληρη ιταλική περίοδο. Για ορισμένους, αυτό αυξάνει τη γοητεία του ακινήτου. Για άλλους, μπορεί να αποτελεί βάρος.

Υπάρχει επίσης το πρακτικό ζήτημα: μια ιδιοκτησία τέτοιων διαστάσεων δεν αγοράζεται μόνο, χρειάζεται και συντήρηση. Και η συντήρησή της απαιτεί προσωπικό, ασφάλεια, τεχνική υποστήριξη, τεράστια λειτουργικά κόστη και διαχείριση που θυμίζει μικρό resort.

Το τελευταίο μεγάλο σκηνικό του Καβαλιέρε

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αμφιλεγόμενους πολιτικούς της μεταπολεμικής Ιταλίας. Μεγιστάνας των ΜΜΕ, ιδιοκτήτης της Μίλαν στα χρόνια της μεγάλης της δόξας, πρωθυπουργός, λαϊκιστής, επιχειρηματίας, κατηγορούμενος, νικητής και επιζών πολλών πολιτικών κρίσεων, έζησε με τρόπο που συχνά έμοιαζε να σβήνει τα όρια ανάμεσα στην εξουσία και το θέαμα.

Η Villa Certosa ήταν ίσως το πιο χαρακτηριστικό φυσικό αποτύπωμα αυτής της διαδρομής. Δεν ήταν η μοναδική του κατοικία, αλλά ήταν εκείνη που συμπύκνωνε περισσότερο από κάθε άλλη την αισθητική και την πολιτική του εποχή: μεγάλη, ιδιωτική, υπερβολική, γεμάτη ιστορίες.

Γι' αυτό και οι νέες εικόνες έχουν τόσο ενδιαφέρον. Δεν δείχνουν απλώς μια ακριβή κατοικία. Δείχνουν ένα σκηνικό από το οποίο έχει φύγει ο πρωταγωνιστής.

Οι πισίνες είναι ακόμη εκεί. Οι βεράντες βλέπουν ακόμη τη θάλασσα. Οι κήποι παραμένουν φροντισμένοι. Το ελικοδρόμιο, οι λίμνες, οι σπηλιές, τα γήπεδα και το καταφύγιο εξακολουθούν να υπάρχουν. Όμως η έπαυλη μοιάζει πλέον να περιμένει τον επόμενο ρόλο της.

Ένα ακίνητο που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει

Η Villa Certosa παραμένει στην αγορά ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πιο δύσκολα προς πώληση ακίνητα της Ευρώπης. Η δημοσιοποίηση των 100 και πλέον φωτογραφιών ίσως είναι μια προσπάθεια να δοθεί νέα ώθηση στο ενδιαφέρον των υπερπλούσιων αγοραστών. Ίσως πάλι είναι απλώς η στιγμή που ένα σύμβολο της ιδιωτικής ισχύος έγινε, αναγκαστικά, δημόσιο θέαμα.

Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα παραμένει: ποιος θα πληρώσει μισό δισεκατομμύριο ευρώ για να αγοράσει όχι μόνο μια έπαυλη, αλλά και τον μύθο της;

Η Villa Certosa μπορεί να έχει επτά πισίνες, τεχνητές λίμνες, σπηλιές, spa, γήπεδα, ελικοδρόμιο και θέα στη Σαρδηνία. Αυτό που δεν έχει ακόμη, τουλάχιστον επισήμως, είναι νέο ιδιοκτήτη.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας: το σπίτι που κάποτε συμβόλιζε την απόλυτη εξουσία του Μπερλουσκόνι σήμερα περιμένει κάποιον αρκετά πλούσιο - και αρκετά πρόθυμο - για να κληρονομήσει τη σκιά της.