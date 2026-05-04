Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του

Η Volton, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει», συμμετείχε στο επετειακό πρόγραμμα του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τη συμπλήρωση 30 χρόνων δράσης που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 26–27 Απριλίου.

Η εθελοντική ομάδα της Volton έλαβε μέρος στον επετειακό περίπατο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ στελέχη της εταιρείας έδωσαν το «παρών» στην επίσημη εκδήλωση στην Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου η εταιρεία τιμήθηκε για τη διαχρονική της υποστήριξη στο έργο του οργανισμού.

Η κ. Κατερίνα Γκίνη, Corporate & Marketing Communications Director, δήλωσε: «Η παρουσία μας στον εορτασμό των 30 χρόνων του Make-A-Wish Ελλάδος αποτελεί ουσιαστική έκφραση της δέσμευσής μας να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που προσφέρουν ελπίδα. Μέσα από το πρόγραμμα «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει», επενδύουμε σε δράσεις με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο, αναδεικνύοντας ότι ακόμη και μια ευχή μπορεί να γίνει πηγή δύναμης για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη».