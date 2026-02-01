Ηχητικά ντοκουμέντα του Μάικλ Τζάκσον προκαλούν φρίκη: «Αν δεν έβλεπα ξανά παιδί, θα αυτοκτονούσα»

Για χρόνια, η σχέση του Μάικλ Τζάκσον με τα παιδιά βρισκόταν στο επίκεντρο μιας από τις πιο πολωτικές συζητήσεις στην ιστορία της pop κουλτούρας. Τώρα, νέες ηχογραφήσεις που έρχονται στο φως επαναφέρουν το θέμα, όχι μέσα από μαρτυρίες τρίτων, αλλά μέσα από τη δική του φωνή.

Το υλικό, που περιλαμβάνεται σε νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Trial», καταγράφει προσωπικές εξομολογήσεις του «βασιλιά της ποπ» για τη σχέση του με παιδιά, τις συναισθηματικές του ανάγκες και το πώς αντιλαμβανόταν ο ίδιος τα όρια - σε μια περίοδο που η δημόσια εικόνα του είχε ήδη αρχίσει να καταρρέει.

Στις ηχογραφήσεις, ο Τζάκσον μιλά με τρόπο ωμό και σχεδόν παιδικό. Περιγράφει τη συναισθηματική του σύνδεση με παιδιά, λέγοντας ότι πολλά από αυτά «ερωτεύονταν την προσωπικότητά του» και ότι αυτή η εγγύτητα τον έφερνε συχνά σε δύσκολη θέση. Σε μια από τις πιο βαριές αποστροφές, φέρεται να δηλώνει πως η σκέψη να μην μπορεί να ξαναδεί ποτέ παιδί θα ήταν για εκείνον αβάσταχτη.

«Αν μου το έλεγες τώρα... Μάικλ, δεν θα μπορούσες να ξαναδείς παιδί... Θα αυτοκτονούσα», λέει.



«Τα παιδιά καταλήγουν να ερωτεύονται την προσωπικότητά μου. Μερικές φορές αυτό με βάζει σε μπελάδες».

Δεν πρόκειται για δηλώσεις που έγιναν δημόσια ή σε συνεντεύξεις. Είναι λόγια που ειπώθηκαν εκτός μικροφώνων, χωρίς κοινό, χωρίς φίλτρο - και ακριβώς γι' αυτό προκαλούν ανατριχίλα.

Η σκιά της δίκης του 2005

Οι ηχογραφήσεις, που αποκαλύπτει η New York Post, συνδέονται άμεσα με την περίοδο που προηγήθηκε και ακολούθησε τη δίκη του 2005, όταν ο Τζάκσον κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε σε όλες τις κατηγορίες, η υπόθεση άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στην καριέρα όσο και στην ψυχολογία του.

Στο νέο υλικό, γίνεται αναφορά και στη σχέση του με τον Gavin Arvizo, το παιδί που βρέθηκε στο επίκεντρο της δίκης. Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ υποστηρίζουν ότι οι ηχογραφήσεις και οι αδημοσίευτες εικόνες δεν επιχειρούν να ξαναδικάσουν τον Τζάκσον, αλλά να φωτίσουν τον εσωτερικό του κόσμο: έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις, φόβους και μια διαρκή ανάγκη για αποδοχή.

Αδημοσίευτο βίντεο δείχνει τον Τζάκσον, ο οποίος είχε παραδεχτεί ότι μοιραζόταν το κρεβάτι του με παιδιά, να πηγαίνει για πικνίκ με τον Gavin Arvizo, στη Neverland.

Ένα ντοκουμέντο που διχάζει

Η σειρά, που θα προβληθεί από το Channel 4, φιλοδοξεί να πάει πέρα από τα πρωτοσέλιδα και τον θόρυβο της εποχής. Να δείξει όχι μόνο τι συνέβη στα δικαστήρια, αλλά τι συνέβαινε μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου που μεγάλωσε χωρίς παιδική ηλικία και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του αποκομμένος από την πραγματικότητα.

Άτομο που έχει ακούσει τις ηχογραφήσεις, είπε: «Υπάρχει κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο και απόκοσμο στην αγάπη του Μάικλ Τζάκσον για τα παιδιά - ειδικά εκείνα που δεν είναι δικά του».

«Το να ακούς τη φωνή του να μιλάει για παιδιά με αυτόν τον τρόπο, δεδομένου ότι είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση, εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με την ψυχική του υγεία, τη νοοτροπία του και, δυστυχώς, τις προθέσεις του».



«Αυτός είναι ο Μάικλ στην πιο ανοιχτή του εκδοχή, που μας δίνει μια εικόνα για το πώς ήταν ερωτευμένος με τα παιδιά... ξετρελαμένος με την επιθυμία να είναι κοντά τους».

«Δεν βλέπει τίποτα κακό στο να φέρνει τα παιδιά στο σπίτι και στο κρεβάτι του, χωρίς γονική επίβλεψη, δικαιολογώντας αυτές τις πράξεις λέγοντας ότι είναι απλώς ένας φίλος που θέλει να βοηθήσει. Προχώρησε ακόμη περισσότερο - εκφράζοντας πώς τα περισσότερα από τα κακομαθημένα παιδιά τον ερωτεύτηκαν».

Οι ηχογραφήσεις δεν δίνουν απαντήσεις. Αντίθετα, ανοίγουν ξανά ερωτήματα -για τα όρια, για την ευθύνη, για το πώς η ιδιοφυΐα, η τραυματική παιδικότητα και η απόλυτη εξουσία της φήμης μπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο πρόσωπο.

Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που, τόσα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Μάικλ Τζάκσον συνεχίζει να μας αναγκάζει να κοιτάμε κατάματα τις πιο άβολες πλευρές του μύθου του.