Ιδιοκτήτης ελέφαντα διέκοψε το ζευγάρωμα και το ζώο αφηνίασε: Εκτός ελέγχου κατέστρεφε αυτοκίνητα

Εκτός ελέγχου βγήκε ένας ελέφαντας σε χωριό της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, όταν ο ιδιοκτήτης του τον διέκοψε ενώ ζευγάρωνε με θηλυκό. Το ζώο, ονόματι Phlai Petch Uthai, είχε μεταφερθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στην επαρχία Μπουρίραμ για να ζευγαρώσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ο 35χρονος ιδιοκτήτης του, επιχείρησε να απομακρύνει τον ελέφαντα μετά το πέρας της διαδικασίας.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ελέφαντας αντέδρασε με έντονη επιθετικότητα, πιθανότατα λόγω αυξημένης τεστοστερόνης και εκνευρισμού από τη διακοπή του ζευγαρώματος. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του χωριού, ο ιδιοκτήτης φέρεται να προέτρεψε το ζώο να «τελειώσει γρήγορα», κάτι που ενδέχεται να προκάλεσε εκνευρισμό και κτητικότητα απέναντι στο θηλυκό.

Βίντεο που καταγράφηκε από παρευρισκόμενους δείχνει τον ελέφαντα να τρέχει ανεξέλεγκτος στους δρόμους, να καταδιώκει έναν οδηγό μοτοσικλέτας και να αναποδογυρίζει ένα λευκό αυτοκίνητο. Παράλληλα, καταστράφηκαν ακόμη ένα όχημα και πέντε πινακίδες οδικής σήμανσης, ενώ κάτοικοι παρακολουθούσαν έντρομοι από απόσταση.

Ο ιδιοκτήτης του ζώου τραυματίστηκε σοβαρά με κάκωση στον πνεύμονα και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Ο ελέφαντας απομακρύνθηκε από το σημείο μετά το επεισόδιο, συνεχίζοντας να κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετή ώρα.

Επί δύο ώρες προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν

Εθελοντές και ειδικοί από το νοσοκομείο Elephant Kingdom έσπευσαν στην περιοχή για να περιορίσουν το ζώο. Χρειάστηκε να του χορηγηθεί ηρεμιστικό, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, άρχισε να δρα περίπου δύο ώρες αργότερα. Μόνο τότε κατέστη δυνατή η ασφαλής μεταφορά του ελέφαντα. Βρίσκεται πλέον υπό την παρακολούθηση κτηνιάτρων στο νοσοκομείο, στην επαρχία Σουρίν.



