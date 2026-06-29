Idra Kayne: «Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα με κοιτάξουν διαφορετικά λόγω του χρώματός μου»

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν καλεσμένη η Idra Kayne και μίλησε για τα ρατσιστικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς λόγω της εμφάνισής της.

«O μπαμπάς μου είναι από την Ουγκάντα. Δεν έχω πάει ποτέ. Θέλω να πάω. Από ό,τι έχω διαβάσει, έχω δει και μου έχει αφηγηθεί ο πατέρας μου και όσοι έχουν πάει, είναι πολύ ωραία χώρα. Προσπαθούμε να οργανωθούμε με τον αδελφό μου για να πάμε κάποια στιγμή.

Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα με κοιτάξουν διαφορετικά λόγω του χρώματός μου, αλλά εγώ εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει ανοίξει λίγο αυτή η συζήτηση, γιατί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι του χρώματός μου. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος διαφορετικής καταγωγής, έχει περάσει λίγο ζόρικα σε αυτή τη χώρα.

Πλέον νομίζω ότι σε όλο τον πλανήτη είναι καλύτερα τα πράγματα. Χαίρομαι που έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Μου αρέσει που το συζητάμε και έχω και την άνεση πλέον να πω σε κάποιον ότι αυτό που λέει, είναι βαθιά ρατσιστικό. Το έχω πει και όσο μεγαλώνω το λέω περισσότερο. Πολλοί θυμώνουν. Ζυγίζω όμως κι εγώ την κατάσταση για το που αξίζει και που όχι να το πω.

Έχω σταματήσει να στενοχωριέμαι και τόσο ή να θυμώνω. Παλιά στενοχωριόμουν πάρα πολύ. Έχω κλάψει πάρα πολύ. Μετά το γύρισα στον θυμό και τώρα είμαι κάπου στη μέση… Δουλειές δε νομίζω ότι έχω χάσει λόγω του χρώματός μου. Και το έχω πει πολλές φορές ότι ειδικά στο καλλιτεχνικό κομμάτι υπάρχει το αντίστροφο…» εξομολογήθηκε.