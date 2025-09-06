Ηλεία: Μάχη για τη ζωή δίνει 65χρονος που έπεσε από στέγη σπιτιού - Έχει σοβαρές κακώσεις

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 65χρονος άνδρας στο χωριό Πελόπιο του νομού Ηλείας. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, όταν την ώρα που εκτελούσε εργασίες έπεσε από τη στέγη ενός σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν τόσο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να ανασύρουν τον τραυματία και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο του Πύργου.



Φέρει σοβαρές κακώσεις

Τα τραύματα του 65χρονου είναι σοβαρά, ενώ φαίνεται πως έχασε πολύ αίμα.

Σύμφωνα με το ilialive, ο 65χρονος εκτελούσε εργασίες τοποθέτησης ηλιακού θερμοσίφωνα. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, γλίστρησε και έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων. Στην πτώση τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς το χέρι του κόπηκε σε μεταλλικό αντικείμενο της στέγης, προκαλώντας βαθύ τραύμα και ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ έφερε και τραύμα στο κεφάλι.

