«Innocence»: Η «Αθωότητα» στο επίκεντρο της νέας έκθεσης ζωγραφικής του Γιάννη Απέργη

Με την ατομική έκθεση ζωγραφικής «Innocence», ο Γιάννης Απέργης επιστρέφει με ένα σύνολο έργων που επιχειρούν να φωτίσουν το νόημα και τα όρια της αθωότητας στη σύγχρονη ζωή. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στη Γκαλερί Αγκάθι Καρτάλος από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου.



Συνολικά 40 έργα, κατανεμημένα σε τέσσερις θεματικές ενότητες, συνθέτουν την εικαστική πρόταση του καλλιτέχνη. Στα έργα χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά - λάδια σε καμβά, ξύλο και χαρτί, τέμπερες αλλά και manuscripts - αποτυπώνοντας την πολυμορφία της εικαστικής του γραφής.



Η έκθεση, όπως σημειώνει ο δημιουργός, διερευνά την έννοια της αθωότητας ως μια βαθιά προσωπική αλλά ταυτόχρονα κοινή εμπειρία, ένα χαρακτηριστικό που πολλοί αναζητούν να ξαναβρούν ή να επαναπροσδιορίσουν.

Φωτο: ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

Η Γκαλερί Αγκάθι Καρτάλος ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό από τις 20 Νοεμβρίου, προσκαλώντας τόσο τους φίλους των εικαστικών όσο και όσους θέλουν να διαμορφώσουν τη δική τους «ετυμηγορία» για την Αθωότητα μέσα από το έργο του Γιάννη Απέργη.

Ο Γιάννης Απέργης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Παρακολούθησε μαθήματα graphic design και οπτικής επικοινωνίας στη σχολή Βακαλό. Έχει εργαστεί σαν art και creative director σε μεγάλες πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρείες, αλλά και στο δικό του γραφείο, με πολλές διακρίσεις σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ διαφήμισης και design. Παράλληλα ζωγραφίζει με λάδια, ακρυλικά, ακουαρέλες, μελάνια σε καμβά, ξύλο και χαρτόνι.

Φωτο: ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

Η σειρά «Εαυτοί» παρουσιάστηκε σε ατομική έκθεση τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2012 στη γκαλερί Αγγέλων Βήμα και μέρος της στη γκαλερί του ξενοδοχείου Τήνιον στη Τήνο στα πλαίσια του φεστιβάλ Τήνου τον Αύγουστο του 2012. Το 2013 είχε συμμετοχή με πέντε έργα στην ομαδική έκθεση ΘΕΡΙΝΗ ΑΝΑΒΑΣΗ στη γκαλερί Titanium/Yiayianos.

Η σειρά HOT GODS παρουσιάστηκε στη νέα γκαλερί 212 arts στον Πειραιά το Νοέμβριο του 2021. Είναι μέλος της saatchiart.com και το έργο «Ink 2» διακρίθηκε στα top 300 του διαγωνισμού Showdown-Drawing. Kατά καιρούς έχει εικονογραφήσει σε περιοδικά όπως το Marie Claire και το «Ε & quot» της Ελευθεροτυπίας, βιβλία όπως το «Πιο πολύ πιο πολλοί» της Μαλβίνας Κάραλη, το «43 & 11» της Αλίκης Αναγνωσταρά και διαφημιστικά έντυπα όπως το πρόγραμμα της παράστασης «Angel Baby» του Αντώνη Καλογρίδη στο θέατρο Μουσούρη, μεταξύ άλλων.

Περισσότερες πληροφορίες και έργα στον εξής σύνδεσμο.