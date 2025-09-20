Η ώρα να βρεις νέο χόμπι είναι τώρα: 4 + 1 συμβουλές για να ξεκινήσεις

Δεν είναι ψέμα. Οι περισσότεροι περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας κοιτάζοντας οθόνες, είτε είναι το κινητό μας, είτε το τάμπλετ, είτε ο υπολογιστής ή ακόμη και η τηλεόραση. Και κάπως έτσι μπορεί να έχουμε παρατήσει χόμπι που μπορεί να μας «γέμιζαν» στο παρελθόν. Μπορεί να φταίει η κούραση από την καθημερινότητα, μπορεί να φταίει το burn out.

Ωστόσο, πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή να «αποσυνδεθούμε» έστω και για λίγο και να βρούμε ένα νέο χόμπι. Ίσως κάποιο χόμπι που σχετίζεται με τον αθλητισμό, ίσως κάτι δημιουργικό που να έχει να κάνει με τις τέχνες. Ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι του αρέσει και του ταιριάζει, από τα πιο περίεργα χόμπι μέχρι τα πιο απλά.



Στην διαδικασία αναζήτησης του κατάλληλου για εσάς χόμπι, δεν υπάρχουν λάθος και σωστές επιλογές. Πρέπει απλά να ξεκινήσετε. Η υιοθέτηση ενός νέου χόμπι μπορεί να αποδειχθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος για να κάνετε ένα διάλειμμα από τις οθόνες και και από τον «χείμαρρο» πληροφοριών που δέχεστε σε καθημερινή βάση. Και ως ένα extra πλεονέκτημα, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα χόμπι μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση του άγχους, καθώς και την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας, όπως έχουν δείξει έρευνες.



Παρακάτω θα βρείτε μερικά tips για το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία!



Είναι ΟΚ να μην κάνετε μόνο μία δραστηριότητα



Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται πίεση να βρουν το «ιδανικό» χόμπι που θα αξιοποιήσει τέλεια τον ελεύθερο χρόνο τους — αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, σημειώνει η Sarah Pressman, καθηγήτρια ψυχολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Irvine, η οποία έχει μελετήσει τον ελεύθερο χρόνο.



«Ένας συνδυασμός μικρών ευχάριστων δραστηριοτήτων — λίγο pickleball, μαγείρεμα κάτι καινούργιου, κουβέντα με έναν φίλο πίνοντας καφέ, λίγο χρόνο στον κήπο σας — μπορεί να έχει συσσωρευτικό αποτέλεσμα στη διάθεσή σας και την υγεία σας», είπε. «Έτσι, αντί να πιέζετε τον εαυτό σας να βρει το τέλειο χόμπι, απλά ρωτήστε: «Τι μου φέρνει λίγη χαρά σήμερα;»»



Ομοίως, τα χόμπι δεν χρειάζεται να καταλαμβάνουν πολλές ώρες για να είναι ωφέλιμα, είπε ο Matthew Zawadzki, αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Merced, ο οποίος έχει μελετήσει τα χόμπι.



Ξεκινήστε σιγά-σιγά, σκεπτόμενοι δραστηριότητες που θα σας ικανοποιούν για 20,10 ή ακόμα και 5 λεπτά κάθε φορά. «Πρέπει πραγματικά να αγκαλιάσουμε τις μικρές ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο μας», είπε, ειδικά δεδομένου του πόσες άλλες απαιτήσεις υπάρχουν στον χρόνο μας. Ένα χόμπι μπορεί να μην αλλάξει τη ζωή σας, «αλλά θα αλλάξει την επόμενη ώρα», είπε ο Zawadzki.



Δοκιμάστε πολλά πράγματα



Έχετε την δυνατότητα να δοκιμάσετε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και να εντοπίσετε αυτές που σας ταιριάζουν περισσότερο.



«Δοκιμάστε μερικές δραστηριότητες για 30 λεπτά η καθεμία και παρατηρήστε πώς σας κάνουν να νιώθετε», είπε η Pressman. «Σκεφτείτε το σαν ραντεβού. Ίσως χρειαστεί να πάτε σε μερικά πρώτα ραντεβού πριν βρείτε το ταίρι σας».



Σκεφτείτε πώς οι δραστηριότητες που αγαπούσατε ως παιδί θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στην ενήλικη ζωή ή πράγματα που σας κάνουν να χάνετε φυσικά την αίσθηση του χρόνου ενώ τα κάνετε, πρότεινε.



Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να σκεφτείτε τι σας λείπει ή τι θέλετε περισσότερο στην καθημερινή σας ρουτίνα, είπε ο Zawadzki. Αν νιώθετε ότι κάνετε πολύ καθιστική ζωή, δοκιμάστε μια νέα μορφή γυμναστικής. Αν θέλετε να ξεφύγετε από τις σκέψεις σας, διαβάστε ένα συναρπαστικό βιβλίο. Αν νιώθετε ότι σας λείπουν οι κοινωνικές σχέσεις, γίνετε μέλος σε κάποιο σύλλογο ή γίνετε εθελοντής. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη δημιουργικότητά σας για καιρό, πιάστε ένα πινέλο.



«Το θέμα είναι να είστε πιο προσηλωμένοι στον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον χρόνο σας», είπε ο Zawadzki.

Ζητήστε προτάσεις



«Είναι δύσκολο να σκεφτούμε πέρα από αυτό που κάνουμε σήμερα», είπε ο Zawadzki. Επομένως, αναθέστε την αναζήτησή σας σε τρίτους.



Όπως θα ζητούσατε από έναν φίλο να σας συστήσει ένα βιβλίο ή μια ταινία, ρωτήστε τους αγαπημένους σας ποιες δραστηριότητες θα συνιστούσαν σε κάποιον με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν και τους οικονομικούς, χρονικούς ή χωρικούς περιορισμούς.



Κάντε τα χόμπι σας τόσο προσιτά όσο ο χρόνος που περνάτε μπροστά στην οθόνη...



Αν έχετε συνηθίσει να περνάτε τα βράδια σας μπροστά στην τηλεόραση, μπορεί να είναι δύσκολο να αξιοποιήσετε αυτές τις ώρες με νέο τρόπο, ακόμα και αν έχετε βρει ένα χόμπι που σας ικανοποιεί.



«Οι οθόνες είναι τόσο εύκολες», είπε η Gabriela Tonietto, αναπληρώτρια καθηγήτρια μάρκετινγκ στο Rutgers Business School, η οποία έχει μελετήσει τον ελεύθερο χρόνο.



Επομένως, κρατήστε το μπλοκ ζωγραφικής ή τα σταυρόλεξα σας σε εμφανές σημείο αντί να τα αποθηκεύετε, πρότεινε ο Pressman, και περάστε απευθείας από τη δουλειά ή το δείπνο στον χρόνο για το χόμπι σας, πριν αποσπαστεί η προσοχή σας από τις οθόνες.



Ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων (όχι απλώς «Θέλω να μειώσω τον χρόνο που περνάω μπροστά στις οθόνες», αλλά κάτι όπως «Θα διαβάζω για μια ώρα πριν τον ύπνο»), η αφιέρωση συγκεκριμένου χρόνου για τη δραστηριότητά σας και η εύρεση ενός φίλου για το χόμπι σας, μπορούν να σας βοηθήσουν να επιμείνετε στα χόμπι σας, λέει η Tonietto.



Κι αν κερδίσουν οι οθόνες;



Ο χρόνος που περνάτε μπροστά στην οθόνη δεν είναι εγγενώς κακός, είπε ο Zawadzki. Το να βλέπετε μια ταινία με την οικογένειά σας μπορεί να είναι μια δραστηριότητα που σας φέρνει πιο κοντά — ειδικά αν τη συζητήσετε μετά — και το να παρακολουθείτε μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική εκπομπή στο διάδρομο μπορεί να σας παρακινήσει να ασκηθείτε.



«Κάθε είδους δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα να είναι θετική», είπε. «Αλλά πρέπει να την βελτιστοποιήσετε λίγο για να εξυπηρετήσει τους στόχους σας» και να ορίσετε ένα όριο στο χρόνο που περνάτε χαλαρώνοντας.



Μην είστε λοιπόν πολύ σκληροί με τον εαυτό σας αν δεν μπορείτε να εγκαταλείψετε εντελώς τα χόμπι σας που βασίζονται στην οθόνη. Μπορεί να έχουν και κάποια οφέλη — και το να τα αναγνωρίσετε είναι το μισό της μάχης. Η έρευνα του Tonietto υποδηλώνει ότι το να θεωρείτε τον ελεύθερο χρόνο σας σπατάλη μπορεί να τον κάνει λιγότερο ευχάριστο και ωφέλιμο.



«Το πρώτο βήμα είναι να βιώσετε πραγματικά αυτή τη θετικότητα όταν ασχολείστε με αυτές τις δραστηριότητες», είπε ο Tonietto. «Οι συνέπειες αυτού είναι να νιώθετε πιο χαλαροί, λιγότερο αγχωμένοι και πιο ευτυχισμένοι».