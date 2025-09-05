Η άσκηση στην εφηβεία μειώνει τον κίνδυνο κατάθλιψης στην ενήλικη ζωή, λέει μελέτη

Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η σωματική δραστηριότητα δεν ωφελεί μόνο το σώμα, αλλά λειτουργεί και ως ασπίδα για την ψυχική υγεία . Έφηβοι που ασκήθηκαν συστηματικά ανάμεσα στα 14 και τα 18 τους χρόνια εμφάνισαν σαφώς λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης στην πορεία της ζωής τους. Τα αποτελέσματα αυτής της μακροχρόνιας μελέτης υπογραμμίζουν πόσο καθοριστική μπορεί να είναι η κίνηση σε μια ηλικία όπου το άγχος και οι συναισθηματικές πιέσεις συχνά κορυφώνονται.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας και βασίστηκε στο Trondheim Early Secure Study, μια από τις πιο εκτεταμένες μελέτες παιδικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 873 παιδιά από την ηλικία των έξι ετών μέχρι την ενηλικίωση, συλλέγοντας στοιχεία ανά διετία. Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποίησαν ειδικούς μετρητές που κατέγραφαν την καθημερινή δραστηριότητα για επτά ημέρες σε κάθε φάση. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες περνούσαν από κλινικές συνεντεύξεις ώστε να αξιολογηθεί η ψυχική τους κατάσταση.

Η ένταση της άσκησης παίζει κρίσιμο ρόλο

Όπως τόνισαν οι ερευνητές, τα παιδιά που δεν παρέμεναν σωματικά δραστήρια διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν καταθλιπτικά συμπτώματα. Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στη διάρκεια της άσκησης, αλλά εξέτασε και την ένταση. Δραστηριότητες με μεγαλύτερη προσπάθεια, όπως τρέξιμο ή ομαδικά αθλήματα, αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ωφέλιμες. Οι έφηβοι που ενέταξαν τέτοιες μορφές κίνησης στη ζωή τους από τα 14 έως τα 18 έδειξαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στην κατάθλιψη σε σχέση με συνομηλίκους που παρέμεναν πιο παθητικοί.

Γιατί η πρώιμη εφηβεία δείχνει διαφορετικό μοτίβο

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στα παιδιά μικρότερης ηλικίας, περίπου από 10 έως 14 ετών, η σχέση δεν ήταν το ίδιο ξεκάθαρη. Μάλιστα, παρατηρήθηκε ότι όσοι είχαν ήδη συμπτώματα κατάθλιψης έτειναν να μειώνουν τη σωματική τους δραστηριότητα. Αυτό δείχνει πως στα πρώτα χρόνια της εφηβείας η ψυχική νόσος μπορεί να μειώνει τη διάθεση για άσκηση. Όμως, αργότερα στην εφηβεία, η ενίσχυση της κίνησης φαίνεται να δρα προστατευτικά, δημιουργώντας ένα είδος «ψυχικής ασπίδας» για το μέλλον.

Για να εξεταστούν άλλοι πιθανοί παράγοντες, οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τη συμμετοχή σε οργανωμένα αθλήματα, ακόμη και τον χρόνο μπροστά από οθόνες. Κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν φάνηκε να αλλάζει το βασικό συμπέρασμα: αυτό που μετράει είναι η ίδια η σωματική δραστηριότητα. Ούτε το πολύ καθισιό ούτε το φύλο φάνηκε να έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Το συμπέρασμα είναι σαφές. Για τους εφήβους ηλικίας 14 έως 18 ετών, η σωματική δραστηριότητα δεν συμβάλλει μόνο στη φυσική κατάσταση, αλλά λειτουργεί και ως προστασία από την κατάθλιψη. Η αύξηση της κίνησης σε αυτή την ηλικία μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την ψυχολογική τους πορεία.

Η κίνηση ως σύμμαχος για μια ισορροπημένη εφηβεία

Η σημασία της έρευνας που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry έγκειται και στη διάρκειά της. Παρακολουθώντας τα ίδια παιδιά για πάνω από μια δεκαετία, οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν τις μεταβολές και να δουν πώς αλλάζει η σχέση ανάμεσα στην άσκηση και την ψυχική υγεία με την πάροδο του χρόνου. Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε πλήθος ερευνών που δείχνουν ότι η άσκηση επηρεάζει θετικά όχι μόνο το σώμα, αλλά και τον εγκέφαλο, μειώνοντας τις ορμόνες του στρες και ενισχύοντας τη συναισθηματική ανθεκτικότητα.