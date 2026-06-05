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International Emmy Awards: Το cocktail party στο Δημαρχείο Αθηνών και οι λαμπερές παρουσίες

Μια από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιές ήταν αναμφισβήτητα η Κατερίνα Παπουτσάκη, που μαγνήτισε τα βλέμματα με το sexy φόρεμά της.

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Φωτεινή Λασπά

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Εξέχουσες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό κόσμο, έδωσαν το παρών σε cocktail party που έγινε στην ταράτσα του Δημαρχείου Αθηναίων, με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη και τα φωτογραφικά φλας δεν σταμάτησαν λεπτό να απαθανατίζουν στιγμές μιας ξεχωριστής βραδιάς.

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Ανεπιτήδευτα κομψή η Μαρία Κορινθίου, πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό.

NDP
NDP

Αφορμή για το party αυτό, η διεξαγωγή του ημιτελικού γύρου ψηφοφορίας των International Emmy Awards στην κατηγορία Best Drama που φιλοξένησε η Αθήνα επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως δυναμικός προορισμός για τη διεθνή τηλεοπτική και οπτικοακουστική βιομηχανία.

Ιωάννα Παππά - Αργύρης Πανταζάρας

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Χάρης Δούκας, Γεωργία Πολυτάνου

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Ιωάννα Κολλιοπούλου-Δημήτρης Κίτσος

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