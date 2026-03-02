Actor Awards: Η εξωγήινη ομορφιά της Τεγιάνα Τέιλορ με «naked» dress - Τα outfits που ξεχώρισαν

Ήταν μια βραδιά που συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα αστέρια του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και τα φωτογραφικά φλας στο κόκκινο χαλί έκαναν την νύχτα - μέρα. Οι εμφανίσεις των διασήμων στα Actor Awards 2026 άκρως εντυπωσιακές και ευφάνταστες και το dress code: «Reimagining Hollywood Glamour from the ’20s and ’30s».

Αναμφισβήτητα η εμφάνιση της Τεγιάνα Τέιλορ -που συνοδευόταν από την κόρη της - συζητήθηκε πολύ καθώς επέλεξε να φορέσει μια δημιουργία του Thom Browne... έναν κορσέ που θύμιζε γλυπτή προτομή με παγιετέ φούστα με ουρά και υπέροχα κοσμήματα που πρόσθεταν λάμψη στο σύνολο.

Teyana Taylor (Photo by Julian Hamilton/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)

Εκθαμβωτική η Ιρίνα Σάικ με μαύρο φόρεμα με χαμηλό ντεκολτέ και σκίσιμο μέχρι τους μηρούς, μαύρα γάντια και μαύρες γόβες.

Irina Shayk (Photo by Brianna Bryson/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)

Λιλά φόρεμα και ασορτί πανωφόρι του οίκου Louis Vuitton επέλεξε η Έμα Στόουν.

Emma Stone (Photo by Brianna Bryson/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)

Schiaparelli επέλεξε η Ντέμι Μουρ και τα βλέμματα τράβηξε η πουά ουρά του φορέματος από τούλι.

Demi Moore (Photo by Julian Hamilton/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)

Η Κέιτ Χάντσον με δημιουργία Valentino σε εκρού χρώμα.

Kate Hudson (Photo by Brianna Bryson/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)

Η Γκουίνεθ Πάλτροου επέλεξε δαντελένια δημιουργία Givenchy σε μαύρο χρώμα.

Gwyneth Paltrow (Photo by Julian Hamilton/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images)

Εκκεντρική εμφάνιση για την Τζένα Ορτέγκα που διάλεξε ένα Dior φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και σκίσιμο στο πόδι.