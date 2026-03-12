Ιωάννα Τούνη: Τα σενάρια εγκυμοσύνης... «Συμπεθέρες πλέον σας παίρνω παρέα και στον γυναικολόγο»

Κάθε ανάρτηση της Ιωάννα Τούνη είναι είδηση και τα μηνύματα των διαδικτυακών της φίλων «πέφτουν βροχή». Έτσι συνέβη και αυτή τη φορά που η influencer - επιχειρηματίας ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα story στο οποίο έλεγε: «Συμπεθέρες πλέον σας παίρνω παρέα και στον γυναικολόγο. Ήρθα για test pap και τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλες κάθε χρόνο».

φωτογραφία instagram

Όπως μάθαμε από την ίδια, τα μηνύματα που της έστειλαν οι followers ήταν αμέτρητα και γι' αυτό θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να τους ενημερώσει ότι δεν είναι έγκυος, όπως πολλοί νόμισαν.

«Καλέ χίλια μηνύματα σε ένα λεπτό μου στείλατε. Δεν είμαι έγκυος, αυτό που φαίνεται στον υπέρηχο είναι σπιράλ που φοράω τους τελευταίους μήνες» εξήγησε.