Ιωάννα Τούνη: Δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, αλλά είμαι το most loved και παράλληλα hated άτομο στα social

«Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως βεβαίως, είμαι πολύ ωραίος, είμαι Αλέν Ντελόν», τραγουδούσε το 1976 ο Θέμης Ανδρεάδης και αυτό μας ήρθε στον νου όταν είδαμε ένα βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο TikTok στο οποίο την παρακολουθούμε να χορεύει, να εκθειάζει τα επιτεύγματά της σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, να λέει ότι κάνει επενδύσεις ακινήτων σαν να παίζει… Monopoly και ότι η μισή Ελλάδα την αγαπάει και η άλλη μισή τη μισεί επειδή είναι τόσο επιτυχημένη! Μάλιστα…

Σε κράζω, σε θαυμάζω;

Το μακροσκελές σχόλιο που συνοδεύει το βίντεό της λέει: «Πώς νιώθεις στα 32 όταν: Έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου. Μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου. Έχεις έναν υπέροχο σύντροφο. Οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια. Γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου. Έχεις τη δική σου πετυχημένη εταιρία ρούχων. Ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects. Κάνεις επενδύσεις στα real estate λες και παίζεις monopoly. Δεν σε νοιάζει καν το bank account σου. Η μισή Ελλάδα σε αγαπάει. Η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω».

Οι followers στα σχόλιά τους είτε την επαινούσαν, είτε την έκραζαν επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενά της, όμως πραγματικά είχε ανάγκη αυτό το… παραλήρημα αυτοεπιβεβαίωσης; Εκείνη απλώς αρκέστηκε να σχολιάσει: «Υπάρχει άλλος λόγος που ενώ δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, είμαι το most loved, αλλά παράλληλα hated άτομο στα social;»