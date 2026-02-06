Ενδυματολογικό μπλόκο στην Ιωάννα Τούνη: Της έκαναν παρατήρηση για το φόρεμα στη Σαουδική Αραβία

Η Ιωάννα Τούνη, η οποία επισκέφθηκε το Ριάντ για να κάνει έκπληξη στον σύντροφό της, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη κατάσταση. Ενώ προσπαθούσε να ντυθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, δέχθηκε παρατήρηση από τις αστυνομικές αρχές για το φόρεμά της, λόγω του σκισίματος που είχε στο πίσω μέρος του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε ότι αρχικά της απαγορεύτηκε η είσοδος σε κατάστημα, αλλά εκείνη κατάφερε να λύσει το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το μαντήλι της, το οποίο έδεσε στη μέση της. Αν και το φόρεμα ήταν μακρύ και κλειστό, το μικρό σκίσιμο στο πίσω μέρος ήταν αρκετό για να της γίνει παρατήρηση από τις αρχές.

Η influencer μοιράστηκε την εμπειρία της με τους ακολούθους της και αναφέρθηκε στην αυστηρότητα των τοπικών κανονισμών. Σχολιάζοντας με χιούμορ είπε: «Με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση».