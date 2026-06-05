Ιωάννης Μελισσανίδης: «Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για επτά μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης»

Τον Ιωάννη Μελισσανίδη συνάντησε ο Κωνσταντίνος Καμέας στην εκπομπή του με τίτλο «Status» και μίλησε μαζί του για θέματα που αφορούν στην προσωπική του ζωή, όπως πώς διαχειρίζεται έναν χωρισμό, για το αν είναι ερωτευμένος τώρα, αλλά και για πολλά άλλα.

«Πρώην σχέση μου δεν γνώριζε για επτά μήνες ότι είμαι χρυσός Ολυμπιονίκης. Αλήθεια, το έμαθε από μια συνέντευξη στην Ιταλία. Τότε ήταν και η περίοδος που ήμουν πολύ κοντά στην Ειρήνη Παπά και έδωσα μια συνέντευξη σε μια εφημερίδα. Δεν ήταν από την Ελλάδα, ήταν Ιταλός. Του είχα πει όταν με ρώτησε με τι ασχολούμαι «υψηλός πρωταθλητισμός, μέλος της εθνικής ομάδας, σπούδασα Ιατρική, αγαπώ πολύ το θέατρο» εξομολογήθηκε ο χρυσός Ολυμπιονίκης.

Και παραδέχθηκε: «Στην προσωπική μου ζωή είχα μια σχέση, τώρα δεν έχω, συνειδητά. Λέω συνειδητά γιατί, όταν με την προηγούμενη σου σχέση έχεις ανεβάσει τον πήχη τόσο πολύ ψηλά, δεν έχω την ανάγκη να την αναπληρώσω ή αν τη συμπληρώσω με κάτι άλλο. Όταν βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος, εννοείται, είμαι ανοιχτός».

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης εξήγησε επίσης: «Όταν βγαίνω από μια σχέση προχωράω μπροστά. Θα ακούσω Metallica ή Μαρία Κάλλας. Προσπαθώ εκείνη τη στιγμή να επιβληθώ στον εαυτό μου και να πω πως η ζωή συνεχίζεται. Ο επόμενος άνθρωπος που θα γνωρίσεις, σίγουρα θα έχει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον».