Ιός Δυτικού Νείλου: Συναγερμός ΕΟΔΥ σε Αττική - Νέοι κανόνες αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα (λίστα)

Η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα δεν απειλεί μόνο όσους τσιμπούν τα κουνούπια. Ο κίνδυνος υπάρχει και μέσω μεταγγίσεων αίματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του News4helth, το αίμα από αιμοδότες που ζουν ή κινούνται σε περιοχές με υψηλή συχνότητα κρουσμάτων πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού σε ασθενείς με ευάλωτη υγεία, για τους οποίους μια μολυσμένη μετάγγιση θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη ή ακόμη και θανατηφόρα,.

Ως εκ τούτου, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), με σχεδόν καθημερινές του ενημερώσεις, αναφέρει τις "επηρεαζόμενες περιοχές" και τις "περιοχές υψηλού κινδύνου", ώστε το αίμα που προέρχεται από αιμοδότες αυτών των περιοχών να υπόκειται σε έλεγχο με τις μοριακές τεχνικές (ΝΑΤ) για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

«Επηρεαζόμενες» περιοχές είναι οι Δήμοι με καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό ΔΝ σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2025 και

περιοχές είναι οι Δήμοι με καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό ΔΝ σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2025 και «Υψηλού κινδύνου» περιοχές είναι οι Δήμοι χωρίς πρόσφατη καταγραφή περιστατικού σε άνθρωπο κατά τη δεδομένη στιγμή για την περίοδο 2025, οι οποίοι ωστόσο συνδυάζουν παράγοντες κινδύνου για επερχόμενη καταγραφή κρουσμάτων όπως π.χ εγγύτητα με επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, διαθέσιμα εντομολογικά δεδομένα & δεδομένα επιτήρησης σε ζώα.

Μέτρα για τις υπηρεσίες αιμοδοσίας

α) Οι μονάδες αίματος που συλλέγονται από αιμοδότες που διαμένουν ή εργάζονται στους επηρεαζόμενους καθώς και στους υψηλού κινδύνου δήμους, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει, να ελέγχονται με τις μοριακές τεχνικές (ΝΑΤ) για τον ιό του Δυτικού Νείλου

β) Σε ισχύ είναι και το μέτρο της δέσμευσης αποθεμάτων αίματος: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΕΚΕΑ, τα υπάρχοντα αποθέματα μονάδων αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων που έχουν συλλεχθεί από την 17η Αυγούστου 2025 από αιμοδότες προερχόμενους από τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας θα δεσμευτούν.

Επαγρύπνηση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του αιμοδότη

Αποκλεισμός από την αιμοδοσία για διάρκεια 28 ημερών υποψήφιων αιμοδοτών μετά από την αποχώρηση τους από περιοχές, που σημειώθηκαν κρούσματα λοίμωξης Δ.Ν.(εφόσον δεν μπορούν να ελεγχθούν με ΝΑΤ)

Κριτήριο αποκλεισμού από την αιμοδοσία επισκέπτη σε περιοχή επηρεαζόμενη από ιό Δ.Ν είναι τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση, η οποία περιλαμβάνει την παραμονή τυπικά από τις πρώτες βραδινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρες δραστηριότητας κουνουπιών)

Άτομα που έχουν ιστορικό μόλυνσης από την ιό Δ.Ν, μπορούν να γίνουν δεκτά 120 ημέρες μετά τη διάγνωση.

Κατά τη λήψη του ιστορικού έμφαση σε ερωτήσεις σχετικές με την εμφάνιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με αυτά της λοίμωξης ήπιας μορφής από Δ.Ν κατά τις προηγούμενες ημέρες.

Παροχή οδηγιών στους αιμοδότες, εάν εμφανίσουν πυρετό ή κάποιο άλλο από τα κλινικά συμπτώματα, εντός διαστήματος 15 ημερών από την αιμοδοσία, να ενημερώσουν την Υπηρεσία στην οποία αιμοδότησαν ανεξαρτήτως περιοχής.

Σε περίπτωση ενημέρωσης από αιμοδότη για εμφάνιση συμπτωμάτων μετά την αιμοδοσία, η αιμοδοσία προβαίνει στη δέσμευση της μονάδας και των παραγώγων της.

Τελευταία ενημέρωση για τις περιοχές που χρήζουν προσοχής

Ως εκ τούτου οι επηρεαζόμενες και υψηλού κινδύνου περιοχές, για τον ιό του Δυτικού Νείλου διαμορφώνονται ως κάτωθι (οι «επηρεαζόμενοι» και οι «υψηλού κινδύνου» Δήμοι αναγράφονται μαζί στην ίδια λίστα, για λόγους ευκολίας – οι «υψηλού κινδύνου» Δήμοι σημειώνονται με αστερίσκο) :