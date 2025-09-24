Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Συνολικά 87 τα κρούσματα, 7 οι θάνατοι - Τι λέει ο ΕΟΔΥ

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο ΕΟΔΥ, με την πρόσφατη ανακοίνωσή του για τα συνολικά κρούσματα και τους θανάτους που ευθύνονται στον ιό του Δυτικού Νείλου.

Όπως αναφέρεται, από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι 24 Σεπτεμβρίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 87 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 70 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 17 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Μόλις, την τελευταίας εβδομάδα, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν τέσσερα νέα εγχώρια κρούσματα ενώ έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση.

Άνω των 65 οι νεκροί από τον ιό

Συνολικά, κατά την περίοδο 2025, έως τις 24 Σεπτεμβρίου, έχουν καταγραφεί επτά θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών.

Την περίοδο 2025, μέχρι τις 24/09/2025, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 38 δήμους της χώρας, σε 21 Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές/ Μητροπολιτικές Ενότητες: Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Άρτας, Πέλλας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Κορινθίας και Μεσσηνίας. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα.

Σε ποιες χώρες χτυπά η... καμπάνα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2025, έως τις 17/09/2025, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε: Αλβανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κόσοβο και Τουρκία.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, σημειώνει ο ΕΟΔΥ.

