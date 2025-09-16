Breaking news icon BREAKING
Συναγερμός για φωτιά στου Ρέντη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ελλάδα Ιός του Δυτικού Νείλου Ηλεία Πάτρα ΜΕΘ Local News

Συναγερμός στην Ηλεία: Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου - Στη ΜΕΘ 50χρονος με εγκεφαλίτιδα

Ο 50χρονος ασθενής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία με την εμφάνιση ενός ακόμη κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου.

Το νέο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκε στην Ηλεία, αυτή τη φορά στην περιοχή των Μακρισίων του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, ανεβάζει τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε τέσσερα από τις αρχές του καλοκαιριού.

Πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα εγκεφαλίτιδας και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο patrisnews.

