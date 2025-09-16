Συναγερμός στην Ηλεία: Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου - Στη ΜΕΘ 50χρονος με εγκεφαλίτιδα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία με την εμφάνιση ενός ακόμη κρούσματος ιού του Δυτικού Νείλου.

Το νέο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκε στην Ηλεία, αυτή τη φορά στην περιοχή των Μακρισίων του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, ανεβάζει τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε τέσσερα από τις αρχές του καλοκαιριού.

Πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα εγκεφαλίτιδας και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο patrisnews.