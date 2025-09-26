Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη: Σε σταθερή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται 60χρονος

Στην Κρήτη καταγράφηκε το πρώτο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου. Ασθενής 60 ετών νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με συμπτώματα μηνιγγίτιδας, ενώ η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ασθενής, ηλικίας περίπου 60 ετών, διαγνώστηκε θετικός μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο με συμπτώματα που παρέπεμπαν σε μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος πάσχει από αιματολογικό νόσημα. Όταν εμφανίστηκε με πυρετό στην Αιματολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, οι γιατροί υποψιάστηκαν πιθανή λοίμωξη από τον ιό και, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, η διάγνωση επιβεβαιώθηκε.

Οι θεράποντες ιατροί κατάφεραν να ελέγξουν την πορεία της υγείας του και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άνδρας νοσηλεύεται πλέον σε σταθερή κατάσταση στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, εκτός κινδύνου.

Τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου

Μετάδοση

Η μόλυνση γίνεται όταν κουνούπια τσιμπούν πρώτα ένα μολυσμένο πτηνό και στη συνέχεια έναν άνθρωπο. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του ιού εμφανίζονται στα κουνούπια προς το τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου, εξηγώντας γιατί τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται από τέλη Αυγούστου έως Σεπτέμβριο. Με την πτώση της θερμοκρασίας και την εξαφάνιση των κουνουπιών, ο κίνδυνος μειώνεται. Η περίοδος από τη στιγμή της μόλυνσης μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2 και 14 ημερών.

Συμπτώματα

Η πλειονότητα των ατόμων (περίπου 80%) παραμένουν ασυμπτωματικοί. Σε όσους εμφανιστούν συμπτώματα, αυτά είναι συνήθως ήπια και μπορεί να περιλαμβάνουν:

πυρετό

πονοκέφαλο

ναυτία, έμετο ή διάρροια

κοιλιακό άλγος

μυϊκούς πόνους

εξάνθημα

πονόλαιμο

απώλεια όρεξης

διογκωμένους λεμφαδένες.

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να αναπτυχθούν σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, όπως μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα. Τότε ο ασθενής ενδέχεται να παρουσιάσει δυσκαμψία αυχένα, μυϊκή αδυναμία, σύγχυση, απώλεια συνείδησης ή ακόμη και κώμα.

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρής νόσησης έχουν:

ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά,

άτομα με κατασταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα (π.χ. HIV, μεταμοσχευμένοι, ασθενείς σε χημειοθεραπεία),

έγκυες γυναίκες.

Αντιμετώπιση

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα αντιβιοτικά δεν έχουν δράση, ενώ η αγωγή περιορίζεται σε υποστηρικτικά μέτρα, όπως η ενυδάτωση και η ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Πιθανές επιπλοκές

Οι ήπιες λοιμώξεις συνήθως δεν αφήνουν μόνιμες βλάβες. Αντίθετα, στις σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν:

μόνιμη μυϊκή αδυναμία,

βλάβη στον εγκέφαλο,

ακόμη και θάνατος.

Πρόγνωση

Η πορεία για τα περισσότερα περιστατικά είναι θετική. Ωστόσο, σε σοβαρές μορφές της νόσου, η πρόγνωση είναι αβέβαιη. Η μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα μπορεί να οδηγήσουν σε βαριές επιπλοκές ή σε θάνατο. Περίπου 1 στους 10 ασθενείς με λοίμωξη του εγκεφάλου δεν επιβιώνει.

Πρόληψη

Η πιο αποτελεσματική προστασία είναι η αποφυγή τσιμπημάτων κουνουπιών. Συνιστάται: