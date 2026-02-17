ΙΟΒΕ: Πρωτοπορεί στη μεταποίηση ο κλάδος βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Στην εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών το 2022 δραστηριοποιούνταν το 27,7% του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που την κατατάσσει πρώτη ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης, με τα μεταλλικά προϊόντα (13,9%) και την επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού να ακολουθούν (8,6%,). Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών πρωτοπορεί και ως προς τα κύρια οικονομικά μεγέθη.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής της ανέρχεται στο 21,9% του συνόλου της μεταποίησης, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία διαμορφώνεται στο 23,0%, ενώ το μερίδιο του κύκλου εργασιών ανέρχεται σε 23,2% του συνόλου της μεταποίησης.

Ο μεγαλύτερος εργοδότης με 37,5% του συνόλου των απασχολουμένων του μεταποιητικού τομέα

Ταυτόχρονα, αποτελεί και τον μεγαλύτερο εργοδότη της εγχώριας μεταποίησης, καθώς σε αυτόν απασχολείται το 37,5% του συνόλου των απασχολουμένων του μεταποιητικού τομέα, έναντι 8,9% στα μεταλλικά προϊόντα και 5,4% στην επισκευή μηχανημάτων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται και οι αντίστοιχες κατατάξεις των πέντε πρώτων κλάδων μεταποίησης στην Ελλάδα και την ΕΕ27.

Σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ο κλάδος τροφίμων και ποτών πρώτος στην Ε.Ε

Σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, αξίας παραγωγής, κύκλου εργασιών και αριθμού απασχολούμενων, τα τρόφιμα και ποτά κατατάσσονται πρώτα στους ευρωπαϊκούς κλάδους της μεταποίησης. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων ποτών αποτελεί το 14,4% της ευρωπαϊκής μεταποίησης, ενώ το μερίδιο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ανέρχεται στο 11,5% του συνόλου της μεταποίησης. Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών εξακολουθεί να συνιστά τον μεγαλύτερο εργοδότη στον τομέα της μεταποίησης και στην ΕΕ, με περίπου το 15,7% του συνόλου των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή μεταποίηση, ενώ έπονται τα μεταλλικά προϊόντα με 12,3%.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, η ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και ποτών καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, μετά τα μεταλλικά προϊόντα, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτή να διαμορφώνεται στο 14,4% της μεταποίησης στην ΕΕ. Τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η βιομηχανία τροφίμων-ποτών εντοπίζεται ανάμεσα στους πρώτους κλάδους ως προς τα κύρια οικονομικά μεγέθη.

Σε σύγκριση με την ΕΕ27, η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει μεγαλύτερη συμβολή στον τομέα της μεταποίησης, σε όλες τις κατηγορίες οικονομικών μεγεθών, γεγονός που αντανακλά τη σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αποτυπώνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη στους πέντε πρώτους κλάδους της εγχώριας μεταποίησης, αυτοί αποτελούν το 63,8% του συνόλου της μεταποίησης σε όρους αριθμού επιχειρήσεων (έναντι 59,2% στην ΕΕ), το 48,0% ως προς τον κύκλο εργασιών (έναντι 51,2% στην ΕΕ), το 47,2% της αξίας παραγωγής (έναντι 50,2% στην ΕΕ), το 46,8% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (έναντι 47,4% στην ΕΕ) και το 60,4% του συνόλου των εργαζομένων(έναντι 51,7% στην ΕΕ).

Ετήσιες μεταβολές στα βασικά μεγέθη της εγχώριας βιομηχανίας

Αναφορικά με τις ετήσιες μεταβολές στα βασικά διαρθρωτικά μεγέθη της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και ποτών το 2022 προκύπτει μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων, στα τρόφιμα, κατά 0,1%, έναντι ανόδου 2,4% στα ποτά και 1,4% στο σύνολο της μεταποίησης.

Ενίσχυση καταγράφεται στον κύκλο εργασιών στα τρόφιμα (+27,0%) και στα ποτά (+13,9%), με τον σχετικό δείκτη στη μεταποίηση να ενισχύεται κατά 34,1%. Ανοδικές τάσεις σημειώνονται στην αξία παραγωγής στα τρόφιμα και στα ποτά, κατά 26,2% και 25,6% αντίστοιχα, καθώς και στη μεταποίηση (+40,3%). Αναφορικά με την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, άνοδος καταγράφεται στα τρόφιμα (+12,5%), ηπιότερη για τα ποτά (+6,8%), ενώ σημαντική αύξηση σημειώνεται στο σύνολο του μεταποιητικού τομέα (29,4%). Ανοδική τάση καταγράφει και ο αριθμός των εργαζομένων στα τρόφιμα και στα ποτά, κατά 2,9% και 10,1% αντίστοιχα το 2022 σε σχέση με το 2021 όταν το σύνολο του μεταποιητικού τομέα ενισχύεται κατά 2,9%.