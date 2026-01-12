Βελτίωση του οικονομικού κλίματος με ενίσχυση και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Δεκέμβριο

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώνεται σημαντικά τον Δεκέμβριο, καθώς διαμορφώνεται στις 107,4 μονάδες, από 105,9 μονάδες τον Νοέμβριο.

Κατά συνέπεια, η συνολική μέση εικόνα του δείκτη για το 2025 διαμορφώνεται στις 107,4 μονάδες, όσο περίπου και το 2024, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερότητα στις προσδοκίες επιχειρήσεων και πολιτών τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Δεν πήγε τόσο καλά το λιανικό εμπόριο στις γιορτές

Η ενίσχυση του Δεκεμβρίου προέρχεται από τη βελτίωση των προσδοκιών στους περισσότερους κλάδους, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο, όπου η εορταστική περίοδος δεν φαίνεται να έχει αποτιμηθεί θετικά. Η πτωτική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακόπτεται, με τις απαισιόδοξες προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάστασή τους να περιορίζονται σχετικά.

Συγκεκριμένα, στη βιομηχανία ρευστοποιήθηκαν αρκετά από τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, ενώ στις κατασκευές, τα ιδιωτικά έργα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με τον σχετικό δείκτη να φτάνει σε μια από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά.

Οι πιο απαισιόδοξοι μέσα στην ΕΕ οι Έλληνες καταναλωτές

Στις Υπηρεσίες, οι περισσότεροι κλάδοι ενισχύονται, ενώ στο Λιανικό Εμπόριο μόνο τα οχήματα κινήθηκαν ανοδικά. Στην πλευρά της ζήτησης, οι Έλληνες καταναλωτές, αν και παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνουν τουλάχιστον τον Δεκέμβριο λιγότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ ανακάμπτει και η πρόθεση για μείζονες αγορές.

Σε μια γενική αποτίμηση, η συνολική εικόνα του έτους που ολοκληρώθηκε είχε μικρές διακυμάνσεις, με κάποιες κλαδικές διαφοροποιήσεις, αλλά με γενικά σταθερή εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.