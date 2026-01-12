Χειμερινές εκπτώσεις: Έως 70% οι μειώσεις – Συγκρατημένες οι προσδοκίες της αγοράς

Ξεκίνησαν σήμερα οι χειμερινές εκπτώσεις και από νωρίς το πρωί οι καταναλωτές κατέκλυσαν τα εμπορικά καταστήματα, αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές προσφορές.



Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 27 Φεβρουαρίου, με τις μειώσεις τιμών να φτάνουν κατά μέσο όρο το 50% της αρχικής αξίας των προϊόντων. Ωστόσο, στο ρεπορτάζ καταγράφηκαν και καταστήματα που προσφέρουν εκπτώσεις έως και 70%, κυρίως σε παλαιότερες συλλογές.



Οι καταναλωτές καλούνται, πάντως, να είναι προσεκτικοί και να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς, συγκρίνοντας τιμές πριν προχωρήσουν σε αγορές, ώστε να αποφύγουν παγίδες και παραπλανητικές προσφορές. Ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας και αντιπρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου μιλώντας στην κάμερα του flash.gr συστήνει στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου, τις δύο επόμενες Κυριακές τα καταστήματα που το επιθυμούν θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές.



Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες για τις φετινές εκπτώσεις, οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένοι. Όπως επισημαίνουν, τα διαθέσιμα εισοδήματα παραμένουν περιορισμένα, κάτι που αποτυπώθηκε και στην εορταστική περίοδο, όπου ο τζίρος κινήθηκε χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Παρά το κλίμα επιφυλακτικότητας, στην Ερμού αρκετοί καταναλωτές δήλωσαν πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αγορές, καθώς επέλεξαν να συγκρατήσουν τα έξοδά τους τις γιορτές, περιμένοντας τις χαμηλότερες τιμές των εκπτώσεων.

Από το πρωί οι καταναλωτές στην Ερμού για την πρεμιέρα των χειμερινών εκπτώσεων - Ρεπορτάζ Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/6hOLNbUNJP — Flash.gr (@flashgrofficial) January 12, 2026

Σε κάθε περίπτωση, ο Εμπορικός Σύλλογος συνιστά σε όσους σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν την εκπτωτική περίοδο να κινηθούν από τις πρώτες ημέρες, ώστε να προλάβουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν πριν εξαντληθούν, ειδικά σε είδη ένδυσης και υπόδησης, όπου το νούμερο και το χρώμα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή.