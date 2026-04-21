ΗΠΑ: Ταυτοποιήθηκε οικογένεια που είχε εξαφανιστεί το 1958 - Βρέθηκαν σε αυτοκίνητο σε ποταμό

Τα λείψανα που εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο στον ποταμό Κολούμπια ταυτοποιήθηκαν μέσω ανάλυσης DNA ως μέλη της οικογένειας Μάρτιν από το Όρεγκον των ΗΠΑ που είχαν εξαφανιστεί το 1958, την ώρα που ταξίδευαν για να μαζέψουν χριστουγεννιάτικα στολίδια, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το γραφείο του ιατροδικαστή της Πολιτείας, πρόκειται για τον Kenneth Martin, τη σύζυγό του Barbara και την κόρη τους Barbie, των οποίων τα λείψανα εντοπίστηκαν μέσα στα συντρίμμια του οχήματος που βρέθηκε στον ποταμό. Η αστυνομία της κομητείας Hood River ανέφερε ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε και δεν προκύπτει ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Το αυτοκίνητο, ένα Ford Station Wagon που πιστεύεται ότι ανήκε στην οικογένεια, εντοπίστηκε το 2024 από δύτη που το αναζητούσε για χρόνια. Μόλις πέρυσι, οι Αρχές ανέσυραν μέρος του οχήματος από τον ποταμό, αναφέρει ο Guardian.

Η οικογένεια είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο του 1958. Λίγους μήνες μετά την εξαφάνιση, είχαν εντοπιστεί οι σοροί δύο παιδιών, ωστόσο τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν είχαν βρεθεί ποτέ.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ, με τότε δημοσιεύματα να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ είχε δοθεί και αμοιβή 1.000 δολαρίων για πληροφορίες.

Im Dezember 1958 fuhren sie in die Wälder im Nordwesten der USA, um dort einen Weihnachtsbaum zu schlagen – seither waren sie spurlos verschwunden. Nun ist klar: Familie Martin versank mit ihrem Auto im Columbia River. https://t.co/RElCzE7XGc — Frankfurter Allgemeine (@faznet) April 19, 2026

«Πού ψάχνεις όταν έχεις ήδη ψάξει κάθε μέρος που υπαγορεύουν η λογική και τα διαθέσιμα ίχνη;» ανέφερε χαρακτηριστικά δημοσίευμα του Associated Press το 1959.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, από το όχημα ανασύρθηκε κυρίως ο σκελετός και ορισμένα εξαρτήματα, καθώς το αυτοκίνητο είχε καλυφθεί από ιζήματα. Η ανάλυση αυτών των ευρημάτων επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για το όχημα της οικογένειας Martin.

Το 2025, ο δύτης εντόπισε και ανθρώπινα λείψανα, τα οποία παραδόθηκαν στον ιατροδικαστή. Επιστήμονες κατάφεραν να εξάγουν γενετικό υλικό και να το συγκρίνουν με συγγενείς της οικογένειας, οδηγώντας στην οριστική ταυτοποίηση των θυμάτων, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.