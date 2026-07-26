ΗΠΑ: Τι σημαίνει η αιφνίδια παύση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν

Μετά από δεκατρείς συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, η ξαφνική παύση των επιχειρήσεων έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση μεταξύ αναλυτών και αξιωματούχων για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Ο γεωπολιτικός αναλυτής Ράιαν Μπολ παρουσιάζει δύο διαφορετικές ερμηνείες για την απόφαση της Ουάσιγκτον να σταματήσει προσωρινά τις επιθέσεις.

Η πρώτη, περισσότερο αισιόδοξη εκδοχή, υποστηρίζει ότι η μείωση της έντασης συνδέεται με το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει προχωρήσει σε επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η απουσία περιστατικών οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση της κίνησης πλοίων στην περιοχή, καθώς πολλές ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν πλέον τα Στενά του Ορμούζ εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου.

Η δεύτερη εκδοχή είναι σαφώς πιο ανησυχητική. Σύμφωνα με αυτήν, η προσωρινή διακοπή δεν αποτελεί ένδειξη αποκλιμάκωσης, αλλά μέρος της προετοιμασίας για μια πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση. Το σενάριο αυτό προβλέπει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν δυνάμεις και μέσα στην περιοχή, με στόχο ένα ευρείας κλίμακας πλήγμα εναντίον εκατοντάδων ή ακόμη και χιλιάδων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, υποδομών και στόχων στο Ιράν, αντί για τις περιορισμένες επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

Κατά τον αναλυτή, μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν συμβατή με την προσέγγιση που έχει κατά καιρούς υιοθετήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή μια αιφνιδιαστική και συντριπτική επίδειξη στρατιωτικής ισχύος με στόχο να αλλάξει άμεσα τους συσχετισμούς.

Η διπλωματία συνεχίζεται…

Την ίδια στιγμή, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Το Ομάν, το οποίο διαχρονικά λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, πραγματοποιεί νέες επαφές στην ιρανική πρωτεύουσα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό συζήτηση πιθανή συμφωνία σχετικά με την ασφάλεια και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ενδεχόμενη πρόταση θα μπορούσε να παρουσιαστεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε την τελική έγκριση του Αμερικανού προέδρου. Ο Ράιαν Μπολ εκτιμά ότι ο Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί προσωρινές εκεχειρίες, εφόσον αυτές προσφέρουν άμεσα πολιτικά και οικονομικά οφέλη, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι εγκαταλείπει τη δυνατότητα μελλοντικής στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Έτσι, η επόμενη κίνηση της Ουάσιγκτον παραμένει αβέβαιη. Εάν οι διπλωματικές επαφές αποδώσουν, ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή αποκλιμάκωση της κρίσης. Αν όμως οι συνομιλίες καταρρεύσουν, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει μια πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση από όσες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να καθορίσουν εάν η προσωρινή παύση των αμερικανικών επιθέσεων αποτελεί το πρώτο βήμα προς μια συμφωνία ή την ηρεμία πριν από μια ακόμη πιο εκτεταμένη σύγκρουση.