ΗΠΑ: Τρανς με εμφάνιση Blues Brothers ταμπουρώθηκε σε σπίτι 92χρονου εκατομμυριούχου που δολοφόνησε

Μια τρανς γυναίκα, ντυμένη σαν χαρακτήρας από τους The Blues Brothers, φέρεται να δολοφόνησε έναν εκατομμυριούχο κατασκευαστή στο Λος Άντζελες ενώ στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι και αρνιόταν να παραδοθεί.

Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 39χρονος Robert Simons ή αλλιώς Elanor Beaulieu όπως ήταν το ψευδώνυμό του κρατείται με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τον 92χρονο Demetrius Doukoullos μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Όλα ξεκίνησαν όταν η αστυνομία έλαβε κλήση για έλεγχο ευημερίας του 92χρονου το περασμένο Σάββατο αφού ο μεσίτης του δεν είχε νέα του για περίπου μία εβδομάδα, όπως ανέφεραν οι αρχές. «Ξεκίνησε ως ένας συνηθισμένος έλεγχος ευημερίας και εξελίχθηκε σε ύποπτη ανθρωποκτονία», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας της Hermosa Beach.

Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις με τον φερόμενο δράστη

Την ίδια ώρα, οι γείτονες παραπονέθηκαν ότι για μέρες υπήρχε έντονη δυσοσμία η οποία προερχόταν από το σπίτι του άτυχου ηλικιωμένου ενώ ανέφεραν και την παρουσία ύποπτου ατόμου. «Είχε ανησυχήσει για εκείνον», δήλωσε μια γυναίκα στο NBC4. «Πήγε να τον ελέγξει και το σπίτι μύριζε απαίσια, οπότε κάλεσε την αστυνομία» προσέθεσε.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, η Μπολιέ τους είπε ότι ήταν οπλισμένη γεγονός που οδήγησε σε μια τεταμένη επτάωρη αντιπαράθεση. «Το άτομο αυτό έκανε δηλώσεις ότι είναι οπλισμένο και επικίνδυνο και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε μέσα στην κατοικία», ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το KTLA5.

Λόγω των συνθηκών, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις SWAT. Τελικά, ένας αστυνομικός προειδοποίησε τη Μπολιέ μέσω μεγαφώνου ότι θα εισέβαλαν στο σπίτι εάν δεν παραδινόταν. «Eleanor, βγες έξω με τα χέρια ψηλά», φώναζε επανειλημμένα ο αστυνομικός, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Φωτογραφίες δείχνουν τη Μπολιέ να παραδίδεται μετά από ώρες διαπραγματεύσεων, φορώντας ένα ιδιαίτερο σύνολο που περιλάμβανε καπέλο fedora, κοστούμι, γυαλιά ηλίου και μαύρη γραβάτα.

Σε αποσύνθεση η σορός του 92χρονου

Σύμφωνα με τις Αρχές τις οποίες επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πτώμα του 92χρονου εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση ενώ έφερε σημάδια τραύματος.

Ο Doukoullos είχε μισθώσει το ισόγειο ενός τριώροφου κτιρίου στην περιοχή περίπου πριν από έναν χρόνο, αφού πούλησε το παλιό του σπίτι στην περιοχή Στραντ. Ο μεσίτης που διαχειρίζεται το ακίνητο, δήλωσε ότι το θύμα ζούσε μόνο του μετά τον θάνατο της συζύγου του το 2012.

Η Μπολιέ έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία και η εγγύησή της ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Η σχέση μεταξύ των δύο παραμένει άγνωστη, ενώ την έρευνα θα αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της κομητείας του Λος Άντζελες.

