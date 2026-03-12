Τουρκία: Πατέρας σκότωσε τη 13χρονη κόρη του, την έθαψε σε χωράφι και δυο μέρες μετά αυτοκτόνησε

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Τουρκία η αποκάλυψη ενός στυγερού εγκλήματος με θύμα ένα 13χρονο κορίτσι και θύτη τον ίδιο της τον πατέρα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο Haberler, η νεαρή Ζεχρά Ουζούμ αγνοούνταν για περίπου 10 ημέρες από την περιοχή Εσκισεχίρ. Όταν η οικογένειά της δεν κατάφερε να την εντοπίσει παρά τις εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή, δήλωσε την εξαφάνισή της στο Αστυνομικό Τμήμα. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού ωστόσο δεν μπορούσαν να βρουν κανένα ίχνος της.

Δυο ημέρες μετά την εξαφάνιση, ο πατέρας της 13χρονης έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στρέφοντας το ενδιαφέρον των Αρχών προς τον ίδιο. Αμέσως, ζητήθηκε η άρση απορρήτου του κινητού του τηλεφώνου με τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας εξετάστηκαν λεπτομερώς να ρίχνουν φως στο αποτρόπαιο έγκλημα.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έλεγχος και σε ένα χωράφι που ανήκε στον πατέρα. Κατά τη διάρκεια των εντατικών ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν θαμμένο το άψυχο σώμα της άτυχης Ζεχρά.

Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm’ün babası Abdulrazak Üzüm tarafından öldürülüp, kırsal mahallede bir hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.



Abdulrazak Üzüm’ün ise kızını öldürdükten 2 gün sonra kendisini astığı belirtildi. pic.twitter.com/oWzmiYu57K — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) March 12, 2026

Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες από τον εισαγγελέα, την αστυνομία και τη χωροφυλακή, η σορός της μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο το πλησιέστερου νοσοκομείου για νεκροψία. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι πίσω από το έγκλημα ούτε τους λόγους που οδήγησαν τον πατέρα να αφαιρέσει τη ζωή της ίδιας του της κόρης.