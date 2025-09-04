Ηράκλειο: 40χρονος ξεψύχησε την ώρα που βρισκόταν στο καφενείο - Σε σοκ οι θαμώνες

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας άνδρας στις Γκαγκάλες Ηρακλείου Κρήτης, την ώρα που έπινε τον καφέ του με φίλους σε καφενείο του χωριού.



Ο 40χρονος κατέρρευσε μπροστά στους υπόλοιπους θαμώνες. Σύμφωνα με το creta24, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε αναίσθητος, καθισμένος σε καρέκλα, χωρίς να ανταποκρίνεται και χωρίς να έχει σφυγμό.



Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διερευνηθούν.



Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι 5 κινήσεις που κάνουμε αν κάποιος δίπλα μας πάθει καρδιακή ανακοπή

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής ενός ατόμου. To μήνυμα είναι «Όλοι οι πολίτες του κόσμου μπορούν να σώσουν μια ζωή».

Εάν το θύμα δεν αντιδρά και δεν αναπνέει κανονικά (κάνει δηλαδή λιγότερες από 2 αναπνευστικές κινήσεις σε 10 δευτερόλεπτα), η κατάσταση είναι κρίσιμη και θα πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα. Γι' αυτό:



• Ελέγχουμε αν το άτομο αντιδρά, χτυπώντας ελαφρά τους ώμους και ρωτώντας το «είσαι καλά»;



• Εάν δεν αντιδρά, ελέγχουμε εάν αναπνέει, πλησιάζοντας το αυτί μας στο στόμα του, βλέποντας ταυτόχρονα τον θώρακά του εάν κάνει αναπνευστικές κινήσεις.



• Εάν δεν αναπνέει, καλούμε άμεσα τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης στους αριθμούς 166 και 112 και ξεκινάμε ΚΑΡΠΑ.



• Τοποθετούμε τα χέρια μας το ένα πάνω στο άλλο στο κέντρο του θώρακα και εφαρμόζουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις. Υπολογίζουμε περίπου 2 συμπιέσεις ανά δευτερόλεπτο.



• Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε 2 αναπνοές διάσωσης, χρησιμοποιώντας την τεχνική στόμα με στόμα. Συνεχίζουμε με εναλλαγές 30 θωρακικών συμπιέσεων και 2 αναπνοών διάσωσης, μέχρι να δούμε σημεία ζωής ή έως ότου φτάσει το ασθενοφόρο.



• Η σειρά της διαδικασίας ανάνηψης για τα παιδιά και τα βρέφη είναι η ίδια όπως και για τους ενήλικες, με κάποιες διαφοροποιήσεις.