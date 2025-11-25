Ελλάδα Αναγκαστική Προσγείωση Ηράκλειο Αεροπορικές Αστυνομία Ένταλμα Σύλληψης Local News

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση στο «Νίκος Καζαντζάκης» - Αναστάτωση στην πτήση

Ο άνδρας αποβιβάστηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του αερολιμένα, οι οποίοι και τον συνέλαβαν.

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Νοεμβρίου αεροσκάφος της EASYJET, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μπρίστολ με προορισμό τη Χουργκάντα της Αιγύπτου.

Το πλήρωμα ζήτησε άδεια άμεσης προσγείωσης στο Ηράκλειο, καθώς ένας επιβάτης προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης, σε σημείο που κρίθηκε απαραίτητη η απομάκρυνσή του, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Creta24.

Η προσγείωση έγινε χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ ο άνδρας αποβιβάστηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του αερολιμένα, οι οποίοι και τον συνέλαβαν.

Μετά το περιστατικό που αναστάτωσε τους επιβάτες, το αεροπλάνο συνέχισε κανονικά το ταξίδι του προς την Αίγυπτο.

