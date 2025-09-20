Ηράκλειο: Παλαιστίνιος μαχαίρωσε ομοεθνή του και έγινε... καπνός με πατίνι

Aιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο Παλαιστίνιων σημειώθηκε σήμερα Σάββατο 20 στην περιοχή του Ξηροποτάμου, στο Ηράκλειο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστο λόγο, ένας άνδρας από την Παλαιστίνη επιτέθηκε με μαχαίρι σε ομοεθνή του και τον τραυμάτισε στο στήθος. Στην συνέχεια, τράπηκε σε φυγή με πατίνι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε η ΕΡΤ.



Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο δράστης αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.