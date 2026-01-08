Ηράκλειο - Σοκ: Σύλληψη γονιών μετά από καταγγελίες για βιασμούς παιδιών

Αντιμέτωπο με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκεται ένα ζευγάρι από χωριό της Μεσσαράς, μετά από καταγγελία σε βάρος του πατέρα για βιασμό κατ' εξακολούθηση της 22χρονης κόρης της οικογένειας αλλά και της 15χρονης, δύο δηλαδή εκ των πέντε παιδιών.

Η 22χρονη κόρη φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης και, βάσει της αποτρόπαιας καταγγελίας, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι από τον βιασμό έμεινε έγκυος και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία στη Βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε για τη σύλληψη γονιών στο Ηράκλειο μετά από καταγγελίες για βιασμούς παιδιών.