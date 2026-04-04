Ιράν: Χτυπήσαμε μαχητικό των ΗΠΑ με νέο αντιαρεπορικό σύστημα

Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε ένα νέο αντιαεροπορικό σύστημα για να στοχοποιήσει μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας την πρόοδο και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Σύμφωνα μάλιστα με κρατικά ΜΜΕ σύντομα το Ιράν σύντομα θα έχει το πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου του



Εκπρόσωπος της ιρανικής κοινής στρατιωτικής διοίκησης ανέφερε πως η Τεχεράνη «θα αποκτήσει σίγουρα πλήρη έλεγχο» στον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενδυνάμωσης των εγχώριων αμυντικών τεχνολογιών και της αυξανόμενης αυτονομίας της χώρας στον τομέα της άμυνας.

Επίθεση κατά πλοίου που σχετίζεται με το Ισραήλ

Το Ιράν επιτέθηκε με ένα drone κατά ενός πλοίου που σχετίζεται με το Ισραήλ στα Στενά του Χορμούζ, προκαλώντας το ξέσπασμα φωτιάς στο πλοίο, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τον διοικητή του ναυτικού της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν. Το Ισραήλ δεν σχολίασε άμεσα την είδηση που μεταδόθηκε από διεθνή μέσα.

Την ίδια ώρα, πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ είχαν στόχο την πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ στη νότια επαρχία Χουζεστάν του Ιράν, όπου νωρίτερα ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην ειδική πετροχημική ζώνη της Μαχσάρ» στην επαρχία Χουζεστάν, μετέδωσε το πρακτορείο Fars επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας.



Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι από την «αμερικανοϊσραηλινή επίθεση» επλήγησαν τρεις εταιρείες που βρίσκονται στη ζώνη αυτή, ενώ το πρακτορείο Tasnim επεσήμανε ότι «το εύρος των ζημιών είναι άγνωστο». Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, υπάρχουν «μεγάλες πιθανότητες» για θύματα.