Συλλήψεις συγγενών του Κασέμ Σουλεϊμανί στις ΗΠΑ 48 ώρες πριν λήξει η διορία του Τραμπ στην Τεχεράνη

Δύο συγγενείς του δολοφονηθέντος Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί συνελήφθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προκαλώντας νέα πολιτική και διπλωματική ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ανιψιά και την εγγονή του Σουλεϊμανί, των οποίων το καθεστώς νόμιμης μόνιμης διαμονής (πράσινη κάρτα) ανακλήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες, με τις αμερικανικές αρχές να επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των κατηγοριών.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Αποτελούσαν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια»

Σε επίσημη δήλωση, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι η απόφαση για ανάκληση της άδειας παραμονής ελήφθη κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών που σχετίζονται με ενδεχόμενους κινδύνους για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί υπήρξε μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Μέσης Ανατολής, ως επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 στη Βαγδάτη, έπειτα από αμερικανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, γεγονός που είχε οδηγήσει σε σοβαρή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Η σύλληψη συγγενών του ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) και Ιράν, ενώ αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο, 48 ώρες πριν λήξει η διορία που έδωσε ο Τραμπ στην Τεχεράνη για συμφωνία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πίεσης προς την Τεχεράνη, σε μια περίοδο που οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν εύθραυστες.

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς ενδέχεται να έχει συνέπειες όχι μόνο στις διμερείς σχέσεις, αλλά και στη γενικότερη σταθερότητα της περιοχής.