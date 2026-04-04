Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: 48 ώρες για συμφωνία ή για Ορμούζ «πριν η κόλαση βασιλεύσει πάνω του»

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ... υπενθυμίζει την (δύο φορές αναβληθείσα) απειλή του να βομβαρδίσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.



«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ. Ο χρόνος τελειώνει - 48 ώρες πριν η κόλαση βασιλεύσει πάνω τους», γράφει ο Τραμπ στο Truth Social. «Δόξα τω Θεώ!», αναφέρει για το τελεσίγραφο που έστειλε στην Τεχεράνη και λήγει τη Δευτέρα (6/4).

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ παράλληλα επιδιώκει μια διπλωματική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.



Έχει ισχυριστεί ότι οι Ιρανοί, που είναι πλέον υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και ανήλθαν στην ιεραρχία μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν δεκάδες κορυφαίους αξιωματούχους, είναι πιο λογικοί και πρόθυμοι να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ωστόσο, λίγα στοιχεία έχουν δείξει κάτι τέτοιο και οι προσπάθειες για τη διαμεσολάβηση μιας εκεχειρίας φέρεται να έπεσαν στο κενό την Παρασκευή (3/4).