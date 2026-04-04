Ιράν: Κούρσα για τον αγνοούμενο πιλότο - Το τρόπαιο της Τεχεράνης και το σοκ των ΗΠΑ

Σε ένα εφιαλτικό «κυνήγι» πάνω από το ιρανικό έδαφος εξελίσσεται η τύχη του αγνοούμενου Αμερικανού αξιωματικού, μέλους του πληρώματος του F-15 που καταρρίφθηκε την Παρασκευή. Για την Τεχεράνη, ο εντοπισμός του πιλότου ζωντανού αποτελεί το απόλυτο πολεμικό τρόπαιο και έναν πανίσχυρο μοχλό πίεσης στις επικείμενες διαπραγματεύσεις. Στον αντίποδα, το Πεντάγωνο επιχειρεί κάτω από άκρα μυστικότητα για να αποφύγει την ντροπιαστική εικόνα ενός Αμερικανού αιχμαλώτου στα χέρια των Φρουρών της Επανάστασης, μια εξέλιξη που θα προκαλούσε ανυπολόγιστο ψυχολογικό και πολιτικό σοκ στις ΗΠΑ.

Ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εντός του Ιράν

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Telegraph, αμερικανικές ειδικές δυνάμεις εισήλθαν στο ιρανικό έδαφος το βράδυ της Παρασκευής, σε μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου για τον εντοπισμό του αγνοουμένου. Η κατάρριψη του F-15 είναι η πρώτη απώλεια μαχητικού από εχθρικά πυρά από την έναρξη των επιχειρήσεων, γεγονός που ανάγκασε την Ουάσινγκτον να κινητοποιήσει ελικόπτερα Blackhawk και αεροσκάφη ανεφοδιασμού σε χαμηλό ύψος.

USAF HC-130J and HH-60G Pave Hawks on a deep combat search and rescue for the downed F-15 Strike Eagle crew in Iran. pic.twitter.com/vhCqUupLuz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 3, 2026

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επιχείρησης διάσωσης, όπου απεγκλωβίστηκε το ένα μέλος του πληρώματος, τα αμερικανικά ελικόπτερα δέχθηκαν σφοδρά πυρά, με το ένα εξ αυτών να επιστρέφει στο Ιράκ βγάζοντας καπνούς, καταφέρνοντας ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια.Η Τεχεράνη χλευάζει και προσφέρει επικήρυξηΤο Ιράν δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει μια επικοινωνιακή αντεπίθεση. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, χλεύασε τις ΗΠΑ δηλώνοντας πως ο πόλεμος «υποβαθμίστηκε» από την υπόσχεση για αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη στο ερώτημα «μήπως είδατε τους πιλότους μας;».

Παράλληλα, η ιρανική κυβέρνηση προσφέρει το ποσό των 60.000 δολαρίων σε όποιον παραδώσει τον Αμερικανό πιλότο.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το NBC, εμφανίστηκε αρχικά ψύχραιμος, δηλώνοντας πως η κατάρριψη δεν θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, αργότερα σημείωσε με νόημα πως δεν είναι σε θέση να προεξοφλήσει την αντίδραση των ΗΠΑ σε περίπτωση που ο πιλότος κακοποιηθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σκληρών αντιποίνων.

Συνεχίζονται τα πλήγματα σε Ισραήλ, Τεχεράνη και Λίβανο

Η κρίση με τον πιλότο εξελίσσεται παράλληλα με σφοδρές πολεμικές συγκρούσεις:Τεχεράνη: Τουλάχιστον ένας νεκρός από πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή στο βόρειο τμήμα της πόλης. Οι IDF αναφέρει πλήγματα στο κεντρικό Ισραήλ με ομάδες διάσωσης να σπεύδουν στα σημεία. Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και καταστροφή στρατηγικής σημασίας γέφυρας στον ποταμό Λιτάνι.

Ο «μαύρος» απολογισμός της αμερικανικής αεροπορίας

Με την απώλεια του F-15 και του A-10 Warthog την Παρασκευή, ο αριθμός των επανδρωμένων αεροσκαφών που έχουν χάσει οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν ανέρχεται πλέον σε επτά:

2 Μαρτίου 3 x F-15 καταρρίφθηκαν από «φίλια πυρά» στο Κουβέιτ.

12 Μαρτίου KC-135 συντριβή στο Ιράκ κατά την επιχείρηση Epic Fury (6 νεκροί).

27 Μαρτίου E-3 Sentry καταστράφηκε στο έδαφος από ιρανική επίθεση στη Σ. Αραβία.

3 Απριλίου F-15 & A-10 καταρρίφθηκαν από ιρανικά πυρά πάνω από το Ιράν και τον Κόλπο.

Επιπλέον, ένα F-35 υπέστη σοβαρές ζημιές από ιρανικά πυρά τον περασμένο μήνα, αναγκάζοντας το σε επείγουσα προσγείωση.