«Τον έχουμε»: Αίσιο τέλος για τον αμερικανό πιλότο - Η τολμηρή επιχείρηση διάσωσης μέσα στο Ιράν

Με μια θριαμβευτική ανάρτηση που θύμισε άλλες εποχές, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε τέλος στο θρίλερ που συγκλόνιζε τη διεθνή κοινότητα τα τελευταία εικοσιτετράωρα: «ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ!». Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων του μαχητικού F-15E, που είχε καταρριφθεί την Παρασκευή πάνω από το Ιράν, είναι πλέον «ασφαλής και υγιής» μετά από μια κινηματογραφική επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων εντός εχθρικού εδάφους.

Μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις στην ιστορία των ΗΠΑ

Ο διασωθείς, ο οποίος σύμφωνα με τον Τραμπ είναι ένας «ιδιαίτερα σεβαστός Συνταγματάρχης», αποτελούσε το δεύτερο μέλος του πληρώματος του αεροσκάφους. Ενώ ο πιλότος είχε διασωθεί λίγες ώρες μετά την κατάρριψη, η τύχη του Συνταγματάρχη παρέμενε άγνωστη για περισσότερο από μία ημέρα, προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Axios, αμερικανικές ειδικές δυνάμεις εισήλθαν στο Ιράν την Παρασκευή και παρέμειναν στο πεδίο μέχρι και το Σάββατο, αναζητώντας ίχνη του αξιωματικού. Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε αμέσως μόλις εντοπίστηκε το στίγμα του, με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης να στέλνουν δυνάμεις στην περιοχή για να ματαιώσουν τον απεγκλωβισμό του.

Συγκρούσεις και αεροπορικά πλήγματα στο Ντέχντασχτ

Η επιχείρηση δεν ήταν αναίμακτη. Αναφορές του Al Jazeera κάνουν λόγο για σφοδρές συγκρούσεις και αεροπορικά πλήγματα στην πόλη Ντέχντασχτ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν, αν και νεότερες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων, καθώς η αμερικανική αεροπορία παρείχε κάλυψη στα ελικόπτερα διάσωσης για να διασπάσουν τον κλοιό των Ιρανών.

Οι Φρουροί λένε ότι κατέρριψαν και άλλο μαχητικό

Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος το οποίο συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του F-15 που είχε πέσει στο Ιράν την Παρασκευή, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

«Ένα εχθρικό, αμερικανικό αεροσκάφος, που αναζητούσε τον πιλότο ενός μαχητικού αεροσκάφους που είχε καταρριφθεί, καταστράφηκε από τους μαχητές του Ισλάμ στη νότια επαρχία Ισφαχάν», ανέφερε το Tasnim χωρίς να επιβεβαιώσει την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι ο Αμερικανός πιλότος διασώθηκε.

Η άρνηση της Τεχεράνης και το διπλωματικό θρίλερ

Παρά τις επίσημες αμερικανικές ανακοινώσεις, η Τεχεράνη τηρεί στάση αναμονής και διαψεύδει τον εντοπισμό και τη διάσωση. Ιρανικές πηγές στην Τεχεράνη επιμένουν ότι δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ηγεσία της χώρας αιφνιδιάστηκε από την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής διείσδυσης.

Για τις ΗΠΑ, η διάσωση του Συνταγματάρχη αποτρέπει μια ταπεινωτική εικόνα αιχμαλωσίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης από το Ιράν. Για την Ουάσινγκτον, η επιστροφή του αξιωματικού είναι μια τεράστια στρατιωτική και ψυχολογική νίκη σε ένα μέτωπο που παραμένει ανοιχτό και εξαιρετικά επικίνδυνο.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ! Αγαπητοί μου Αμερικανοί, τις τελευταίες ώρες οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εξαιρετικούς μας αξιωματικούς πληρώματος, ο οποίος είναι επίσης ένας ιδιαίτερα σεβαστός Συνταγματάρχης, και με χαρά σας ενημερώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ!

Αυτός ο γενναίος μαχητής βρισκόταν πίσω από τις γραμμές του εχθρού, στα επικίνδυνα βουνά του Ιράν, κυνηγημένος από τους εχθρούς μας, που πλησίαζαν όλο και περισσότερο ώρα με την ώρα. Ωστόσο, δεν ήταν ποτέ πραγματικά μόνος, καθώς ο Αρχηγός του Κράτους, ο Υπουργός Πολέμου, ο Πρόεδρος των Επιτελείων και οι συναγωνιστές του παρακολουθούσαν τη θέση του 24 ώρες το 24ωρο και σχεδίαζαν επιμελώς τη διάσωσή του.

Κατόπιν δικής μου εντολής, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ έστειλαν δεκάδες αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο, για να τον ανακτήσουν. Υπέστη τραυματισμούς, αλλά θα είναι απόλυτα καλά.

Αυτή η θαυματουργή επιχείρηση έρχεται επιπλέον μιας επιτυχημένης διάσωσης ενός ακόμη γενναίου πιλότου χθες, την οποία δεν επιβεβαιώσαμε για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στη στρατιωτική μνήμη που δύο Αμερικανοί πιλότοι διασώζονται, ξεχωριστά, βαθιά σε εχθρικό έδαφος. ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΜΑΧΗΤΗ ΠΙΣΩ!

Το γεγονός ότι καταφέραμε να εκτελέσουμε και τις δύο επιχειρήσεις χωρίς καμία αμερικανική απώλεια ή ακόμη και τραυματισμό, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχουμε επιτύχει συντριπτική εναέρια υπεροχή στους ιρανικούς ουρανούς.

Αυτή είναι μια στιγμή που όλοι οι Αμερικανοί, Ρεπουμπλικανοί, Δημοκρατικοί και όλοι οι άλλοι, πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι και ενωμένοι. Έχουμε πραγματικά τον καλύτερο, πιο επαγγελματικό και φονικό στρατό στην Ιστορία του Κόσμου.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!