Ο Τραμπ με τις σημερινές του δηλώσεις επέστρεψε στην «Θεωρία του τρελού»

Οι δηλώσεις που έκανε σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο εξωτερικής πολιτικής που πολλοί αναλυτές συνδέουν με τη λεγόμενη «θεωρία του τρελού».



Η προσέγγιση αυτή, που αποδίδεται ιστορικά στον Ρίτσαρντ Νίξον βασίζεται στην προβολή ενός ηγέτη ως απρόβλεπτου, προκειμένου να ενισχυθεί η πίεση προς τους αντιπάλους.



Η πρακτική εφαρμογή αυτής της στρατηγικής κατά την περίοδο της προεδρίας Τραμπ γίνεται πιο κατανοητή μέσα από τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις: τη Βόρεια Κορέα, τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και την κρίση με το Ιράν την περίοδο 2019–2020. Στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας, η αντιπαράθεση με τον Κιμ Γιονγκούν το 2017 συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επιθετική ρητορική και απειλές κλιμάκωσης. Το αποτέλεσμα ήταν μια εντυπωσιακή μεταστροφή: από την ένταση οδηγήθηκαν σε απευθείας συναντήσεις κορυφής. Ωστόσο, παρά τη διπλωματική αυτή εξέλιξη, δεν επιτεύχθηκε ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα των πυρηνικών.

Μοχλός πίεσης αλλά όχι λύση

Η στρατηγική φαίνεται να λειτούργησε ως μοχλός πίεσης, όχι όμως ως λύση. Στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και τον Σι Τζινγκπιν, η ίδια λογική εφαρμόστηκε σε οικονομικό επίπεδο. Οι συνεχείς αλλαγές στους δασμούς και η εναλλαγή μεταξύ σύγκρουσης και διαπραγμάτευσης δημιούργησαν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Αυτό οδήγησε τελικά στη συμφωνία «Phase One», χωρίς όμως να επιλυθούν οι βαθύτερες διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.



Η πιο επικίνδυνη εκδοχή της στρατηγικής εμφανίστηκε στην κρίση με το Ιράν, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σολειμανι. Η κίνηση αυτή έδειξε προθυμία για αιφνίδια και ακραία κλιμάκωση, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν σήματα αποφυγής γενικευμένου πολέμου. Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, δεν προέκυψε καμία νέα συμφωνία ή σταθερή διπλωματική εξέλιξη.



Συνολικά, οι τρεις αυτές περιπτώσεις αποκαλύπτουν ένα κοινό μοτίβο: η «θεωρία του τρελού» μπορεί να αποδώσει σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, δημιουργώντας πίεση και αποτρέποντας άμεσες συγκρούσεις, αλλά δυσκολεύεται να παράγει μακροπρόθεσμα και σταθερά αποτελέσματα.



Ταυτόχρονα, συνοδεύεται από αυξημένο ρίσκο, καθώς η απρόβλεπτη συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες και ανεξέλεγκτες εξελίξεις. Υπό αυτό το πρίσμα, οι σημερινές δηλώσεις του Τραμπ φαίνεται να συνεχίζουν την ίδια στρατηγική λογική: ενίσχυση της εικόνας ισχύος μέσω απρόβλεπτης ρητορικής. Το ερώτημα που παραμένει, ωστόσο, είναι κατά πόσο αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει πέρα από την πίεση και την εντύπωση, σε ουσιαστικές και διαρκείς λύσεις στον πόλεμο με το Ιράν;