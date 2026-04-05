Ο Τραμπ με τις σημερινές του δηλώσεις επέστρεψε στην «Θεωρία του τρελού»
Την είχε εφαρμόσει ξανά στην Βόρεια Κορέα, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα αλλά και στο Ιράν κατά την πρώτη του θητεία.
Οι δηλώσεις που έκανε σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο εξωτερικής πολιτικής που πολλοί αναλυτές συνδέουν με τη λεγόμενη «θεωρία του τρελού».
Η προσέγγιση αυτή, που αποδίδεται ιστορικά στον Ρίτσαρντ Νίξον βασίζεται στην προβολή ενός ηγέτη ως απρόβλεπτου, προκειμένου να ενισχυθεί η πίεση προς τους αντιπάλους.
Η πρακτική εφαρμογή αυτής της στρατηγικής κατά την περίοδο της προεδρίας Τραμπ γίνεται πιο κατανοητή μέσα από τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις: τη Βόρεια Κορέα, τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και την κρίση με το Ιράν την περίοδο 2019–2020. Στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας, η αντιπαράθεση με τον Κιμ Γιονγκούν το 2017 συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επιθετική ρητορική και απειλές κλιμάκωσης. Το αποτέλεσμα ήταν μια εντυπωσιακή μεταστροφή: από την ένταση οδηγήθηκαν σε απευθείας συναντήσεις κορυφής. Ωστόσο, παρά τη διπλωματική αυτή εξέλιξη, δεν επιτεύχθηκε ουσιαστική πρόοδος στο ζήτημα των πυρηνικών.
Μοχλός πίεσης αλλά όχι λύση
Η στρατηγική φαίνεται να λειτούργησε ως μοχλός πίεσης, όχι όμως ως λύση. Στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και τον Σι Τζινγκπιν, η ίδια λογική εφαρμόστηκε σε οικονομικό επίπεδο. Οι συνεχείς αλλαγές στους δασμούς και η εναλλαγή μεταξύ σύγκρουσης και διαπραγμάτευσης δημιούργησαν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Αυτό οδήγησε τελικά στη συμφωνία «Phase One», χωρίς όμως να επιλυθούν οι βαθύτερες διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.
Η πιο επικίνδυνη εκδοχή της στρατηγικής εμφανίστηκε στην κρίση με το Ιράν, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σολειμανι. Η κίνηση αυτή έδειξε προθυμία για αιφνίδια και ακραία κλιμάκωση, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν σήματα αποφυγής γενικευμένου πολέμου. Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, δεν προέκυψε καμία νέα συμφωνία ή σταθερή διπλωματική εξέλιξη.
Συνολικά, οι τρεις αυτές περιπτώσεις αποκαλύπτουν ένα κοινό μοτίβο: η «θεωρία του τρελού» μπορεί να αποδώσει σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, δημιουργώντας πίεση και αποτρέποντας άμεσες συγκρούσεις, αλλά δυσκολεύεται να παράγει μακροπρόθεσμα και σταθερά αποτελέσματα.
Ταυτόχρονα, συνοδεύεται από αυξημένο ρίσκο, καθώς η απρόβλεπτη συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες και ανεξέλεγκτες εξελίξεις. Υπό αυτό το πρίσμα, οι σημερινές δηλώσεις του Τραμπ φαίνεται να συνεχίζουν την ίδια στρατηγική λογική: ενίσχυση της εικόνας ισχύος μέσω απρόβλεπτης ρητορικής. Το ερώτημα που παραμένει, ωστόσο, είναι κατά πόσο αυτή η προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει πέρα από την πίεση και την εντύπωση, σε ουσιαστικές και διαρκείς λύσεις στον πόλεμο με το Ιράν;