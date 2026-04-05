Νέο τελεσίγραφο Τραμπ για το Στενό του Ορμούζ - Σκληρή απάντηση από το Ιράν

Καθοριστικές για τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή προδιαγράφονται οι αμέσως επόμενες ημέρες καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί θεούς και δαίμονες αν το Ιράν δεν ανοίξει το στενό του Ορμούζ.



Πριν από λίγες ώρες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ανάρτηση μίας γραμμής προκειμένου να ορίσει την εκπνοή του τελεσιγράφου προς το Ιράν σχετικά με το άνοιγμα του στενών του Ορμούζ, που αν δεν συμβεί θα σημάνει μαζικούς βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και γέφυρες.



«Τρίτη, 8:00 μ.μ. Ώρα Ανατολικής Ακτής!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, χρονικό σημείο το οποίο μεταφράζεται σε ξημερώματα Τετάρτης για το ανατολικό ημισφαίριο (3:00 ώρα Ελλάδας, και 4:30 π.μ. για το Ιράν).

TRUTH SOCIAL/DONALD TRUMP

«Θα υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας με όλη μας τη δύναμη»



Ως ένδειξη «εγκληματικής νοοτροπίας» χαρακτήρισε τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, τονίζοντας ότι οι Ιρανοί «θα υπερασπιστούν την κυριαρχία τους με όλη τους τη δύναμη».



«Το να απειλείς με επίθεση σε κρίσιμες υποδομές μιας χώρας, στον ενεργειακό τομέα, θα σήμαινε ότι θέλεις να θέσεις σε κίνδυνο ολόκληρο τον πληθυσμό», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ σε συνέντευξή του. «Αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», είπε και πρόσθεσε: «Όσον αφορά τους Ιρανούς, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την εθνική μας ασφάλεια, την κυριαρχία μας με όλη μας τη δύναμη», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. «Έχουμε δείξει, όχι μόνο τις τελευταίες 37 ημέρες αλλά και σε όλη αυτή τη διάρκεια σχεδόν πέντε δεκαετιών, ότι οι Ιρανοί είναι πολύ πατριώτες και έτοιμοι να αντισταθούν στους εχθρούς τους».



Επιπλέον ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ απάντησε στον Τραμπ λέγοντας πως «οι «απερίσκεπτες κινήσεις» του Τραμπ οδηγούν τις ΗΠΑ σε μία κόλαση.



Σε ανάρτησή του στο X, που φαίνεται να απευθύνεται στον Τραμπ, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου ανέφερε:



«Οι απερίσκεπτες κινήσεις σας, οδηγούν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ζωντανή ΚΟΛΑΣΗ για κάθε οικογένεια, και ολόκληρη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Μπενιαμίν Νετανιάχου».

1/ Your reckless moves are dragging the United States into a living HELL for every single family, and our whole region is going to burn because you insist on following Netanyahu’s commands.



Make no mistake: You won’t gain anything through war crimes. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

Παρέμβαση και από τη Ρωσία

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε επικοινωνία που είχε με τον ομόλογό του του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, επέκρινε την ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη.



Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι θα ήθελε οι ΗΠΑ «να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων» για να διευκολύνουν «την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις».



«Η ρωσική πλευρά εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένες χώρες για την αποκλιμάκωση της έντασης να καρποφορήσουν (…) κάτι που θα διευκολυνόταν από την εγκατάλειψη των τελεσιγράφων από τις ΗΠΑ και την επιστροφή στη διπλωματία», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.



Οι δύο υπουργοί ζήτησαν επίσης να σταματήσουν οι «παράνομες επιθέσεις» εναντίον πολιτικών υποδομών, όπως είναι ο σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Μπουσέρ, στον οποίο εργάζονταν δεκάδες Ρώσοι.

«Η κόλαση θα ξεσπάσει»

Νωρίτερα, σήμερα Κυριακή 5 Απριλίου με μια ανάρτηση που βρίθει απειλών και ύβρεων και θύμιζε ελαφρώς πολεμικό ανακοινωθέν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε και πάλι το θερμόμετρο της έντασης προειδοποιώντας για ένα άνευ προηγούμενο κύμα επιθέσεων του Ιράν, μεθαύριο, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε διατυπώσεις και φράσεις που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν, μέσω του Truth Social, για να θέσει ένα ωμό τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, κατονομάζοντας μάλιστα την ερχόμενη Τρίτη (7 Απριλίου) ως την ημέρα που «η κόλαση θα ξεσπάσει» πάνω από το ιρανικό έδαφος.

Στο στόχαστρο ενέργεια και logistics: «Power plant day»

Ο Τραμπ δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας για το τι σκοπεύει να πλήξει. Χαρακτήρισε την Μεγάλη Τρίτη ως «Ημέρα των Σταθμών Ενέργειας» (Power Plant Day) και «Ημέρα των Γεφυρών» (Bridge Day), όλα μαζί σε ένα πακέτο επιθέσεων που στόχο έχουν να «νεκρώσουν» τη χώρα. Η απειλή για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει άμεσο μπλακ-άουτ σε ολόκληρο το Ιράν., ενώ η απειλή ότι θα στοχοποιήσει και γέφυρες αποσκοπεί στην πλήρη παράλυση των μετακινήσεων και του ανεφοδιασμού του ιρανικού στρατού.

«Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!!», έγραψε χαρακτηριστικά, προϊδεάζοντας για μια επιχείρηση πρωτοφανούς έκτασης και ισχύος.

Η μάχη για τα Στενά του Ορμούζ

Το κίνητρο πίσω από το νέο ξέσπασμα του Τραμπ είναι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, της πιο κρίσιμης θαλάσσιας διόδου για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Με την υβριστική φράση «Ανοίξτε τα Στενά, τρελοί μπάσταρδοι», ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν κανέναν αποκλεισμό ή παρενόχληση στη ναυσιπλοΐα.

«Ή θα τα ανοίξετε ή θα ζήσετε στην κόλαση – ΑΠΛΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ!», κατέληξε στην ανάρτησή του, σφραγίζοντας την απειλή με τη φράση «Praise be to Allah», σε έναν προκλητικό και ειρωνικό τόνο προς την ηγεσία των Μουλάδων.

Η αντίστροφη μέτρηση για την Τρίτη

Η Ουάσινγκτον φαίνεται πως έχει ήδη μετακινήσει τις απαραίτητες δυνάμεις στην περιοχή, μετά και την πρόσφατη διάσωση του Αμερικανού αεροπόρου που κατέρριψαν οι Ιρανοί. Η αναφορά σε συγκεκριμένη ημέρα (Τρίτη) δείχνει ότι η απόφαση για το χτύπημα έχει ληφθεί και το μόνο που απομένει είναι η εκπνοή του χρόνου. Το Ιράν πλέον βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα της άμεσης υποχώρησης ή της ολοκληρωτικής καταστροφής των κρίσιμων υποδομών του μέσα σε λίγες ώρες.