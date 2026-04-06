Ιράν και ΗΠΑ έλαβαν σχέδιο άμεσης εκεχειρίας - Βασική προϋπόθεση το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ένα κρίσιμο διπλωματικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι, με πιθανή εφαρμογή από σήμερα, ανοίγοντας ξανά τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Πρόκειται για ένα πλαίσιο που εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στις δύο πλευρές καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η προσέγγιση προτείνει δύο φάσεις: μια άμεση εκεχειρία και, σε δεύτερο στάδιο, μια συνολική συμφωνία, η οποία θα οριστικοποιηθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέσω Πακιστάν, του μοναδικού διαύλου επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Σχέδιο σε δύο φάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχική συμφωνία θα δομηθεί ως μνημόνιο κατανόησης. Η πρώτη φάση προβλέπει άμεση κατάπαυση πυρός, η οποία θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ η δεύτερη φάση, εντός 15-20 ημερών, θα αφορά ευρύτερη συμφωνία για την περιοχή, προσωρινά ονομαζόμενη «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ».

Η τελική μορφή της αναμένεται να περιλαμβάνει δια ζώσης συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, με συμμετοχή περιφερειακών δυνάμεων.

Pakistan’s proposed two-phase deal



1) Immediate Phase

•Ceasefire starts right away.

•Strait of Hormuz reopens immediately (key for global oil).



2) Follow-up Phase (15–20 days)

•Final comprehensive peace deal negotiated.

•Tentatively called the “Islamabad Accord”.



— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026

Επικοινωνίες υψηλού επιπέδου

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, βρισκόταν σε συνεχείς επαφές με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με πηγή του Reuters.

Προηγούμενα δημοσιεύματα του Axios ανέφεραν συζητήσεις για πιθανή 45ήμερη κατάπαυση πυρός, ως πρώτο βήμα για την επίτευξη οριστικού τερματισμού της σύγκρουσης, επικαλούμενα Αμερικανικές, Ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

Παρά τις διαπραγματεύσεις, το Ιράν δεν έχει ακόμη δεσμευτεί επισήμως, με δύο πακιστανικές πηγές να υπογραμμίζουν ότι η χώρα παραμένει επιφυλακτική απέναντι στις προτάσεις που υποστηρίζονται από Πακιστάν, Κίνα και ΗΠΑ. Η τελική συμφωνία, εφόσον επιτευχθεί, αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, σε αντάλλαγμα για χαλάρωση των κυρώσεων και απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Παγκόσμιες ανησυχίες για την ενέργεια

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών έχει εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ζωτικό πέρασμα για το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Η ένταση αυτή έχει ήδη επηρεάσει τις ενεργειακές αγορές, με τους χρηματιστές να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει πιέσει δημοσίως για ταχεία κατάπαυση πυρός, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία των συνομιλιών, που ενδέχεται να αποτελέσουν καίριο σημείο καμπής για τη σταθερότητα στην περιοχή.