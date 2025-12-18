Ιράν: Πού οφείλεται το σπάνιο φαινόμενο που έβαψε κόκκινη τη θάλασσα σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά

Εξήγηση στο εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο που μετέτρεψε τη θάλασσα γύρω από το νησί Χορμούζ του Ιράν σε βαθύ κόκκινο χρώμα δίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για ρύπανση ή ανεξήγητο φυσικό φαινόμενο, αλλά για έναν απολύτως φυσικό γεωλογικό και υδρομετεωρολογικό μηχανισμό.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή ενεργοποίησαν μια διαδικασία που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο νησί, το οποίο φέρει εύστοχα την ονομασία «Rainbow Island», λόγω της ιδιαίτερης γεωλογικής του σύστασης.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΒΑΦΤΗΚΕ... ΚΟΚΚΙΝΗ

Οι έντονες βροχοπτώσεις στο νησί Χορμούζ του Ιράν μετέτρεψαν την ακτογραμμή σε ένα εντυπωσιακό, φωτεινό κόκκινο τοπίο, δημιουργώντας εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το φαινόμενο, αν και οπτικά εντυπωσιακό, δεν είναι μυστηριώδες: πρόκειται για έναν καθαρά γεωλογικό και υδρομετεωρολογικό μηχανισμό.

Το νησί Χορμούζ είναι γνωστό ως “Rainbow Island”, καθώς διαθέτει εδάφη εξαιρετικά πλούσια σε οξείδια του σιδήρου (κυρίως αιματίτη). Σε περιόδους έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων, το λεπτόκοκκο αυτό υλικό ξεπλένεται από τις πλαγιές, μεταφέρεται επιφανειακά μέσω απορροής και καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί, η αιώρηση των σιδηρούχων ιζημάτων δίνει στο νερό το χαρακτηριστικό βαθύ κόκκινο χρώμα, ιδιαίτερα έντονο κοντά στην ακτή.

Μετεωρολογικά, τέτοια επεισόδια συνδέονται με σπάνιες αλλά ισχυρές βροχοπτώσεις σε μια κατά τα άλλα άνυδρη περιοχή. Το ξηρό έδαφος, με περιορισμένη διήθηση, ευνοεί την ταχεία επιφανειακή απορροή, ενισχύοντας τη μεταφορά ιζημάτων. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο οπτικό: πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα του πώς τα ακραία υδρολογικά επεισόδια μπορούν να αναδείξουν τη γεωλογική ταυτότητα ενός τόπου μέσα σε λίγες ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο δεν οφείλεται σε ρύπανση. Αντιθέτως, αποτελεί φυσική διεργασία που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν στο Χορμούζ, αλλά γίνεται πιο θεαματική όταν οι βροχές είναι έντονες. Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί διεθνώς σε περιοχές με πλούσια σιδηρούχα ή αργιλικά εδάφη, όταν συνδυάζονται με ισχυρά επεισόδια βροχόπτωσης.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η “κόκκινη παραλία” του Χορμούζ λειτουργεί και ως οπτική υπενθύμιση της κλιματικής μεταβλητότητας στη Μέση Ανατολή. Περιοχές που χαρακτηρίζονται από μακρές ξηρές περιόδους μπορεί, σε σύντομο χρόνο, να βιώσουν βροχοπτώσεις ικανές να αλλάξουν προσωρινά το τοπίο, όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτηση λόγω του Ω-Blocking. Η φύση, με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, αποκαλύπτει πώς το νερό παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης του περιβάλλοντος – ακόμη και εκεί όπου σπανίζει.»