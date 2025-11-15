Η «μπλε λάσπη» του Ειρηνικού που προβληματίζει τους επιστήμονες

Φαντάσου ένα μέρος τόσο ακραίο που οι περισσότεροι οργανισμοί δεν θα μπορούσαν να επιβιώσου - και όμως εκεί βρέθηκε ζωή. Επιστήμονες ανακάλυψαν ίχνη ζωής σε μια παράξενη μπλε λάσπη, 3.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού, κοντά στην Τάφρο των Μαριάνων. Η λάσπη αυτή προήλθε από ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο και μπορεί να κρύβει μυστικά για το πώς ξεκίνησε η πρώιμη ζωή στη Γη.

Η ανακάλυψη έγινε από Γερμανούς και Ιάπωνες ερευνητές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το ερευνητικό σκάφος Sonne SO292/2 για να συλλέξουν δείγματα από τη δυτική περιοχή της Τάφρου των Μαριανών. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο περιοδικό Communications Earth & Environment.

Οι επιστήμονες βρήκαν μεγάλη ποσότητα σερπεντινίτη και βρουκίτη — ορυκτά που προέρχονται από ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο λάσπης, το οποίο όταν εξερράγη εκτόξευσε αλκαλικά υγρά. Ο συνδυασμός αυτών των ορυκτών δίνει στη λάσπη το εντυπωσιακό μπλε χρώμα της. Η τιμή pH της λάσπης ήταν σχεδόν 12, επίπεδα εξαιρετικά ακραία για οποιονδήποτε οργανισμό.

Τι πληροφορίες μπορούν να δώσουν τα νέα ευρήματα

Μόνο τα πιο ανθεκτικά εξτρεμόφιλα κατάφεραν να επιβιώσουν. Ο αριθμός των ζωντανών κυττάρων ήταν χαμηλός, αλλά επαρκής για ανάλυση. Κι αυτό που ανακάλυψαν οι ερευνητές ήταν εντυπωσιακό: η ζωή σε αυτή την ηφαιστειακή λάσπη λειτουργεί διαφορετικά από τα τυπικά μικρόβια των βαθέων υδάτων.

«Αυτά τα εξτρεμόφιλα αντλούν την ενέργειά τους από τα ορυκτά που περιέχονται στα πετρώματα, ενώ απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο για να παράγουν μεθάνιο, το οποίο διατηρεί το οικοσύστημά τους σχετικά απομονωμένο από τον υπερκείμενο ωκεανό», εξηγούν ερευνητές στην αναφορά τους.

«Αυτό που είναι συναρπαστικό σε αυτές τις ανακαλύψεις είναι ότι η ζωή είναι δυνατή σε τόσο ακραίες συνθήκες, όπως υψηλό pH και χαμηλές συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα», τονίζει η Φλόρενς Σούμποτς, γεωχημικός και συν-συγγραφέας της μελέτης, σημειώνοντας παράλληλα ότι μέχρι την ανακάλυψη αυτή δεν είχε επιβεβαιωθεί η παρουσία μεθανογόνων μικροοργανισμών σε τέτοιο σύστημα.

Οι ερευνητές θα καλλιεργήσουν τους οργανισμούς για να κατανοήσουν καλύτερα το μυστήριο της επιβίωσής τους. Αυτές οι σπάνιες μορφές ζωής θα παράσχουν σημαντικές πληροφορίες για το πώς η ζωή μπορεί να εξελιχθεί και να επιβιώσει σε τόσο σκληρές συνθήκες.