Ιράν: Σπάνιο φυσικό φαινόμενο έβαψε τη θάλασσα κόκκινη - Απίστευτες εικόνες από νησί Ορμούζ
Το εντυπωσιακό φαινόμενο προκαλείται μετά από σφοδρές καταιγίδες και προσελκύει αρκετούς τουρίστες αλλά και ντόπιους κατοίκους.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν από το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου εικόνες που καταγράφηκαν από το νησί Ορμούζ στο νότιο Ιράν ύστερα από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.
Συγκεκριμένα, οι πολίτες έσπευσαν στη γνωστή Κόκκινη Παραλία καθώς το σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα έκοβε την ανάσα. Το νερό της θάλασσας είχε βαφτεί κόκκινο.
Όπως αναφέρουν αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το εκπληκτικό αυτό φυσικό φαινόμενο προκύπτει από την υψηλή συγκέντρωση οξειδίου του σιδήρου (αιματίτη) στο έδαφος του νησιού, το οποίο βάφει την άμμο και τα νερά με ένα έντονο πορφυρό χρώμα, ειδικά μετά τις βροχές.
Το χώμα αναμειγνύεται με το νερό για να σχηματίσει «ποτάμια» κόκκινου χρώματος που ρέουν προς τη θάλασσα, και είναι ένα θέαμα που προσελκύει τουρίστες.
Η λάσπη που σχηματίζεται φέρεται να χρησιμοποιείται από τους ντόπιους τόσο για τη μαγειρική όσο και για να κατασκευαστούν τοπικά καλλυντικά.
Η τελευταία φορά που καταγράφηκε αντίστοιχο φαινόμενο ήταν τον περασμένο Μάρτιο.