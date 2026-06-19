Ιρανή τραγουδίστρια καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή είχε τραγουδήσει χωρίς χιτζάμπ

Η Ιρανή τραγουδίστρια Παραστού Αχμαντί και οκτώ μέλη της ομάδας παραγωγής της, μεταξύ των οποίων μουσικοί, καταδικάστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε 74 μαστιγώματα επειδή συμμετείχαν σε συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του καναλιού της στο YouTube το 2024.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το Ποινικό Δικαστήριο της επαρχίας Κομ επέβαλε στους καλλιτέχνες την ποινή της μαστίγωσης, διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή απαγόρευση άσκησης καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν προσβολή της δημόσιας αιδούς μέσω της παραγωγής και δημοσίευσης «χυδαίου και ανήθικου περιεχομένου» στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον Guardian, παρότι το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της ιρανικής Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει την απόφαση, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόροι που εξέτασαν τα σχετικά έγγραφα υποστηρίζουν ότι οι συλλήψεις και οι διώξεις καλλιτεχνών που αψηφούν δημόσια το καθεστώς αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας καταστολής της πολιτιστικής διαφωνίας.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η 29χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε χωρίς χιτζάμπ το πατριωτικό τραγούδι «Az Khoone Javanane Vatan» («Από το Αίμα των Νέων της Πατρίδας») σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, η οποία έγινε γρήγορα viral.

Another jaw dropping bravery by an Iranian woman. Singer Parastoo Ahmady did a live performance in Iran a few hours ago in an ancient road inn/caravansary.



This is while the regime not only continues to ban women from singing, it just passed a new law that imposes even more… pic.twitter.com/YMAK6y19Bl — Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) December 12, 2024

Λίγο μετά τη δημοσίευση του βίντεο συνελήφθη προσωρινά μαζί με αρκετούς μουσικούς, πριν αφεθούν όλοι ελεύθεροι. Αργότερα, οι αρχές άσκησαν επίσημη δίωξη για τη δημοσίευση του βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει έκτοτε εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η Μπαχάρ Γκαντεχάρι, διευθύντρια υπεράσπισης δικαιωμάτων στο αμερικανικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν, δήλωσε ότι «η καταδίκη της Αχμαντί σε 74 μαστιγώματα απλώς επειδή τραγούδησε και εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν δεν έχει αλλάξει, παρά την προπαγανδιστική εκστρατεία των ιρανικών αρχών κατά τη διάρκεια του πολέμου με στόχο τη βελτίωση της εικόνας τους».

Πρόσθεσε ότι η αντίθεση ανάμεσα στην επίσημη εικόνα που προβάλλει το καθεστώς και στη δίωξη καλλιτεχνών αποκαλύπτει «το χάσμα ανάμεσα στην προπαγάνδα του καθεστώτος και την πραγματικότητα».